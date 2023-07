Landkreis Diepholz: Fehlalarmierungen durch „Hosentaschennotrufe“

+ © Gregor Hühne Automatische Notruf-Funktion: Smartphones können über eine simple Tastenkombination Notrufe samt des eigenen Standorts versenden. © Gregor Hühne

Die Rettungsleitstelle im Landkreis Diepholz verzeichnete mit rund 2 500 Fehl-Notrufen im Monat Juni einen negativen Höhepunkt.

Landkreis Diepholz – Hersteller von Smartphones bieten Notruf-Funktionen für Handys an, um schnell den Rettungsdienst oder die Polizei verständigen zu können, wenn es darauf ankommt. Die sinnvolle Funktion hat jedoch einen Nachteil: Es kommt häufig zu Fehlalarmierungen – sogenannten „Hosentaschennotrufen“.

Auch im Zuständigkeitsbereich der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg (KGO), wo auch die Notrufe aus dem Landkreis Diepholz eingehen, würden derartige Fehlanrufe vermehrt registriert, teilt die Polizeidirektion Oldenburg mit. Zu den Anrufen finde jedoch keine systematische Erhebung statt. Im Zuge einer kürzlich vorgenommen internen Befassung seien allerdings innerhalb von drei Wochen rund 120 solcher Anrufe erfasst worden.

Auch die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle Diepholz verzeichnet regelmäßig solche „Hosentaschennotrufe“, wie das Büro des Landrats mitteilt. Die Anrufe binden die Disponenten der Leitstelle. „In der Regel ist es zwar schnell erkennbar, dass es sich lediglich um eine Fehlfunktion statt eines echten Notrufs handelt. Dennoch stellt dies eine unnötige und vermeidbare Inanspruchnahme dar, die die Bearbeitung der regulären Notrufe beeinträchtigen kann.“

9 000 Fehl-Notrufe im vergangenen Jahr

Im Jahr 2022 gab es laut Landkreis-Angaben mehr als 9 000 solcher Fehl-Notrufe, also rund 170 pro Woche beziehungsweise mehr als einen Fehl-Notruf pro Stunde. Dies entspricht einem Anteil von mehr als zehn Prozent und stelle einen „deutlichen störenden Faktor“ dar.

Im Monat Juni erreichte die Zahl der „Hosentaschennotrufe“ nun mit rund 2 500 einen bislang einmaligen negativen Höhepunkt, so die Pressestelle des Kreises. Durch die Maßnahmen der Hersteller mit entsprechenden Updates sei die Zahl aber seit dem Monatswechsel erheblich gesunken und dürfte sich im Juli wieder auf dem Vorjahresniveau einpendeln. Dabei erfolge der überwiegende Teil der „Hosentaschennotrufe“ eindeutig durch Android-Geräte, so der Landkreis.

Vom Fachverband Leitstellen, einem Netzwerk von Behörden-Leitstellen, habe die KGO mitgeteilt bekommen, dass das Problem an Google und Samsung herangetragen worden sei, weswegen diese Hersteller demzufolge bereits in Form von Softwareupdates reagiert hätten. Gegenwärtig gebe es daher „gefühlt einen quantitativen Rückgang der Fehlanrufe“. Stefan Abshof, von der Einsatz- und Lagedienstführung bei der Großleitstelle Oldenburger Land, bestätigt den Eindruck: „Das ganz große Thema ,Hosentaschennotrufe‘ ist vorbei.“

Landrat empfiehlt: Neue Updates installieren

Weiterhin gibt es Fehl-Notrufe, die nicht auf Anhieb als solche erkennbar sind, teilt Landrat Cord Bockhop mit. Häufig sei es für die Mitarbeiter der Leitstelle nur schwer herauszuhören, ob es sich um eine unbeabsichtigte Tastenkombination oder einen tatsächlichen Hilferuf handelt. „Solche Fehl-Notrufe können die schnelle und effektive Bearbeitung regulärer Notrufe beeinträchtigen und müssen daher auf ein Minimum reduziert werden“, so Bockhop. Auch die Bürger können einen Beitrag dazu leisten, indem sie die neuesten Updates ihres Smartphone-Betriebssystems installieren, mit denen derartige Fehlanrufe reduziert werden sollen, empfiehlt der Landrat.

„Die Sicherheit der Android-Nutzer und die Verfügbarkeit der Infrastruktur für die öffentliche Sicherheit haben höchste Priorität“, erklärt Eva Kütscher für Google Deutschland auf Anfrage. „Wir wissen von Berichten von Notdiensten über erhöhte unbeabsichtigte Notrufe – Emergency SOS“, sagt sie und kündigt an, dass die Gerätehersteller in Kürze weitere Updates für ihre Nutzer bereitstellen werden, die dieses Problem beheben sollen.

Automatische Handy-Notrufe melden den eigenen Standort und landen in der Regel beim Rettungsdienst 112. Auch die europäische Notrufnummer 911 ist in Deutschland auf die 112 geroutet. Die Ziel-Verbindung hängt dabei auch von der Netzabdeckung ab, erklärt Abshof. „Wenn sie sich in einem schlechten Netz befinden, kann das dazu führen, dass man die 110 wählt und bei der 112 landet.“

Wenn die Leitstelle dann nachfragt oder zurückruft, heißt es oft vom Alarmierer: „Oh mein Gott, das war die Hose!“