Läuft und läuft und läuft und...

Die Windräder am Krusenberg dürften sich noch eine ganze Weile weiterdrehen. Auf lange Sicht haben sie an diesem Standort aber keine Zukunft. mehr.

Barrien – Sie sind seit vielen Jahren ein gewohnter Anblick: die Windräder auf dem Krusenberg in Barrien. Das werden sie mit einiger Sicherheit auch noch viele Jahre bleiben. Langfristig jedoch haben sie keine Zukunft mehr.

Das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch. Für Stadtplaner Wolfram Schneider ist es aber keiner. Er arbeitet gerade an einer Neufassung des Flächennutzungsplans und damit auch an einem neuen Standortkonzept für Windkraft. Das liegt jetzt in einer ersten Version vor, die die Stadt nach den Sommerferien öffentlich vorstellen wird. Und obwohl das nur ein Entwurf und damit nichts in Stein gemeißelt ist, ist sich Wolfram Schneider ziemlich sicher: Die Flächen am Krusenberg werden im neuen Konzept nicht mehr enthalten sein. Aber: Die Windräder dort haben Bestandsschutz.

Dass der Krusenberg auf lange Sicht raus ist aus dem Standortkonzept, muss auf dem einen oder anderen Weg schon nach außen gedrungen sein. Denn da kursieren seit einiger Zeit die verschiedensten Gerüchte: Die Zulassung für die Windräder sei abgelaufen und sie müssten deshalb bald abgebaut werden, heißt es da beispielsweise. Oder statt der Windräder sollen da demnächst Mobilfunkmasten hin.

Was tatsächlich Sache ist, weiß eigentlich nur einer, und das ist der Barrier Unternehmer Uwe Wehrenberg. Ihm gehören die Windräder auf dem Krusenberg. Und er sagt: „Die bleiben da so lange stehen, wie sie sich drehen.“

Fakt ist: Die Investitionskosten sind buchhalterisch abgeschrieben und die staatliche Förderung ist abgelaufen. Fakt ist auch: Technisch sind die Windkraftanlagen längst veraltet. Und der Flächennutzungsplan verbietet, sie durch neuere zu ersetzen oder die Generatortechnik zu modernisieren. (Stichwort: Repowering). Fakt ist aber ebenfalls: Die Anlagen haben – wie schon erwähnt – Bestandsschutz und Wehrenberg darf sie im Falle eines Falles so lange reparieren lassen, wie er will. Und dass ihm dafür die Ersatzteile eines Tages ausgehen könnten, sieht er so schnell nicht kommen. „Das ist das deutschlandweit meistgebaute Modell. Das ist wie ein VW Käfer: Da wird man immer irgendwo Ersatzteile bekommen.“ Die Anlagen abzubauen würde von daher nur Sinn machen, wenn die Reparatur eines Tages unverhältnismäßig teuer würde.

Für einen Teil der Anlagen hat Wehrenberg tatsächlich vor einiger Zeit die Nutzung als Mobilfunkmasten beantragt. Auch das, sagt Wehrenberg, habe aber überhaupt nichts mit Abbauen zu tun. „Die Antennen sind da doch schon drauf. Wozu also neue Masten bauen?“

Wenn die Räder eines Tages aber doch verschwinden, wäre es wohl endgültig. Die Stadtverwaltung meint: Nach heutiger Rechtslage wäre die jetzige Fläche am Krusenberg nicht mehr genehmigungsfähig. „Sie liegt zu nah an der Wohnbebauung“, sagt Stadtplaner Wolfram Schneider. Er geht davon aus, dass es in Syke künftig trotzdem mehr Standorte für Windenergie geben könnte als heute. „Im Moment zeichnet sich eine weitere Potenzialfläche ab“, sagt er. „Aber erst bei näheren Untersuchungen ergibt sich, ob daraus auch eine Eignungsfläche wird. Und dann sind weitere Untersuchungen notwendig, um herauszufinden, ob und wie viele Standorte es dort gibt.“

Von Michael Walter