Kyffhäuser-Kreisverband: Die Kameraden werden weniger

Von: Dieter Niederheide

Bernd Meyer, Landesverbands-Vorsitzender im Kyffhäuser-Bund.

Der Kyffhäuser-Kreisverband kämpft ums Überleben. Bernd Meyer erwägt im Doppel-Interview mit Wolfgang Ulbricht Zusammenlegung des Verbandes Bremen/Weser-Ems und des Oldenburger Kameraden-Bundes.

Syke / Hoya – Der einst an Kameradschaften und Kameraden starke Kyffhäuser-Kreisverband Syke-Hoya erlebt seit einiger Zeit einen Schwund an Kameradschaften und Kameraden. Bernd Meyer (62, Schweringen), Vorsitzender des Kreisverbandes Syke-Hoya und des Kyffhäuser- Landesverbandes Bremen-Weser-Ems, und Wolfgang Ulbricht (64, Uenzen), Geschäftsführer des Kreisverbandes und Pressesprecher des Landesverbandes, stellten sich zur Situation des Kyffhäuser-Kreisverbandes den Fragen unserer Zeitung. Die Fragen stellte Dieter Niederheide.

Herr Meyer, der Kyffhäuser-Kreisverband Syke-Hoya, dessen Vorsitzender Sie seit 23 Jahren sind, hat an Kameradschaften und Kameraden verloren. Was sagen Sie dazu?

Bernd Meyer: Ja, das stimmt, wir waren mal stärker, zählten, als ich den Kreisverband übernahm, zwölf Kameradschaften in den Landkreisen Diepholz und Nienburg. Wir sind jetzt, nach der Auflösung der Kyffhäuser-Kameradschaft Henstedt, noch acht Kameradschaften mit etwa 600 Kameraden.

Von den noch vorhandenen Kameradschaften sollen einige, zum Beispiel Barrien, Heiligenrode oder Seckenhausen, so gut wie gar nicht mehr aktiv sein. Wie kommt es zu dieser Entwicklung?

Meyer: Auf der einen Seite werden unsere Kameraden alt und krank. Es sterben viele, zum anderen werden in der heutigen Zeit sehr viele neue Trendsportarten angeboten. Dazu kommt, dass meiner Meinung nach der Schießsport nicht mehr so gefragt ist. Vergessen wir nicht die Coronapandemie, die das Leben in den Kameradschaften quasi drei Jahre lang stillgelegt hat. Das hat den einen oder anderen bewogen, sich zurückzuziehen. Wolfgang Ulbricht: Das rührt unter anderem daher, dass der Schießsport immer mehr starken gesetzlichen Auflagen unterworfen ist.

Herr Meyer, wie kommt es aber dann dazu, dass die Kyffhäuser-Kameradschaften Heiligenfelde, 102 Mitglieder, und Schweringen rund 120 Mitglieder stark und zudem sehr aktiv in ihren Orten und im Kreisverband sind?

Meyer: In Schweringen selber gibt es keinen Schützenverein, da wird Schießsport durch die Kyffhäuser-Kameradschaft angeboten. Allerdings gibt es im zur Gemeinde gehörenden Ort Holtrup einen Schützenverein. Die Kyffhäuser-Kameradschaft Heiligenfelde hat einen sehr jungen König. Nicht zuletzt dadurch und angesichts der Aktivitäten der Kameradschaft wurden junge Männer und Frauen mobilisiert und zogen nach.

Wie sieht es denn mit der Jugendarbeit auf Kreisverbandsebene aus?

Ulbricht: Vor Jahren hatte der Kyffhäuser-Kreisverband zwei Kameradschaften mit etwa 20 Jugendlichen, also nur wenig Jugendarbeit zu leisten. Die Jugendarbeit wurde dann über den Landesverband Bremen-Weser-Ems mit übernommen.

Wolfgang Ulbricht, Pressesprecher des Kyffhäuser-Landesverbandes.

Wie lief das für den Kreisverband ab?

Ulbricht: Der Landesverband plant die Veranstaltungen im gesamten Jahreszeitraum. Er organisiert diese auch und leitet seine Planungen an unsere Kameradschaften und deren Jugendbetreuer weiter.

Herr Meyer, Sie sind nicht nur Vorsitzender des Kyffhäuser-Kreisverbandes Syke-Hoya, sondern auch noch Vorsitzender des Kyffhäuser-Landesverbandes Bremen – Weser-Ems. Wie läuft es dort?

Meyer: Der Landesverband Bremen-Weser zählt 44 Kameradschaften mit etwa 1 500 Mitgliedern, es gibt eine intensive Jugendarbeit, und der Anteil der Frauen liegt bei 25 Prozent.

Von Bestehen an haben sich die Kyffhäuser das soziale Engagement auf die Fahnen geschrieben und, auch in unserer Region, vorbildlich vorgelebt, insbesondere von den Frauengruppen.

Ulbricht: Das soziale Engagement bleibt weiter präsent, zum Beispiel durch Sammlungen von Korken, Briefmarken oder Brillen für die Dritte Welt. Meyer: Es wird zum Beispiel bei den Schießsportnachmittagen in der Schießsportsaison gesammelt, unter anderem zur Unterstützung der Kindergärten in der Region.

Wie sehen Sie die Zukunft der Kyffhäuser auf Landes- und Kreisebene?

Meyer: Ich sehe unsere Zukunft darin, dass Kameradschaften und Verbände enger zusammenarbeiten, ferner wäre eine Möglichkeit, den Verband Bremen/Weser-Ems und den Oldenburger Kameraden-Bund zusammenzuführen. Darin sehe ich eine Chance, den Kyffhäusergedanken am Leben zu erhalten.

Wie sieht es auf Ebene des Kyffhäuser Bundes aus?

Meyer: Der Kyffhäuser Bund hat zur Zeit selber Schwierigkeiten, nicht zuletzt durch altersbedingte Abgänge und durch die jüngste Satzungsänderung.

Es scheint für den Kyffhäuser-Kreisverband Fünf vor Zwölf zu stehen. Was soll getan werden, um die Situation zu verbessern?

Meyer: Wir sind uns im Klaren, dass auf den nächsten Vorstandssitzungen des Kreisverbandes und der Kameradschaften darüber beraten werden muss, wie man in Zukunft dem Mitgliederschwund begegnen will und wie man eine Neuorientierung finden kann. Es müssen dringend passende und gute Lösungen gefunden werden.