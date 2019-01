Kyffhäuser-Damen seit Jahren sozial engagiert

Heiligenfelde – Seit Jahren engagieren sich die Frauen der Heiligenfelder Kyffhäuser-Kameradschaft auf verschiedenen sozialen Ebenen. Sei es, ob es darum geht, Briefmarken für Bethel zu sammeln, Korken säckeweise an den Nabu weiterzugeben, Garderobe oder Bettwäsche zu sammeln oder Wolle nach Syke zu bringen, wo daraus wärmende Kleidung für die Ukraine gestrickt wird. Ferner werden Brillen gesammelt. Damenreferentin Ursel Möhlenbrock berichtete davon auf der Jahreshauptversammlung der Heiligenfelder Kyffhäuser-Kameradschaft im DGH. Mit 35 Frauen ist die Gruppe ein wichtiger Pfeiler der 88 Mitglieder starken Kameradschaft.

Dass die Frauen sich auch sportlich erfolgreich einbringen, darauf wies der zweite Schießwart Tim Tidau in seinem Bericht über Erfolge der Schießsportler auf Kreis- und Landesebene hin. Gleich ob überregional Königs- oder Meistertitel ausgeschossen werden, die Kyffhäuser aus Heiligenfelde sind spitze.

Vorsitzender Günter Otersen wies in seinem Bericht auf zahlreiche Veranstaltungen hin, an denen die Heiligenfelder teilnahmen oder die sie ausrichteten. Es zeigte sich, dass die Kyffhäuser auch das Feiern pflegen.

Dass das so weitergehen soll, macht der Jahresplan für 2019 deutlich. Zum Beispiel mit dem eigenen Kyffhäuser-Schützenfest am 27. April im DGH. Dem geht dazu am 26. April das Firmen- und Vereinspokalschießen voraus.

Einen Wermutstropfen gab es allerdings an diesem Abend: Sigrid Bruns stellte sich nach 14-jähriger Vereinsarbeit als erste Schießwartin nicht mehr zur Wahl. Günter Otersen dankte ihr für ihr engagiertes Wirken.

Mehr als zufrieden durften die Mitglieder mit der Kassenlage sein, die Kassenchef Heinz-Wilhelm Bruns erläuterte. Die Folge der guten Finanzlage war, dass der Tagesordnungspunkt Beitragserhöhung zu den Akten gelegt wurde.

Ein gewichtiges Thema am Ende war die Werbung neuer Mitglieder. Günter Otersen betonte: „Wir müssen etwas tun zum Erhalt der Kameradschaft.“ Ob seine Anregung, bei Geburtstagen in Heiligenfelde eine kostenfreie Mitgliedschaft in der Kameradschaft für ein Jahr zu schenken, zum Tragen kommt, dürfte abzuwarten sein.

Über ein prominentes neues Mitglied konnte sich die Kameradschaft noch am Abend der Hauptversammlung freuen. Kreisgeschäftsführer und Landespressewart Wolfgang Ulbricht, auch Vorsitzender der Kyffhäuser-Kameradschaft in Uenzen, tat kund, dass er schon lange daran denke, Mitglied in Heiligenfelde zu werden. „Und zwar gleich ab heute, denn ich bin gerne immer bei euch“, sagte er. Mit einem dreifachen „Gut Schuss“ wurde Ulbricht als neues Mitglied begrüßt.