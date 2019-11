Kunsthandwerkermarkt in Syke: Kissen für den Leseknochen

Das herrliche Wetter und mehr als 100 Aussteller auf dem Kunsthandwerkermarkt in Syke sorgten am Sonntag teilweise für Schritttempo auf der B 6 im Friedeholz.

Syke - Von Heiner Büntemeyer. Passend zur Jahreszeit hatten zahlreiche Hobbykünstler es verstanden, ihre Angebote in herbstliches Ambiente zu verpacken, ohne den Hinweis auf die Vorweihnachtszeit zu vernachlässigen. Die Aussteller hatten Kreativität, Fantasie und Geschick gezeigt, um den vielen Besuchern auch in diesem Jahr beim Kunsthandwerkermarkt in Syke den Bummel durch die Ausstellung zu einem Vergnügen werden zu lassen.

Neben Nützlichem waren es vor allem die Deko-Artikel aus den unterschiedlichsten Materialien, die in ihrer Vielfalt für großes Interesse sorgten. Ein Keramik-Designer aus Buntenbock im Harz präsentierte frostfeste Keramik für Garten und Balkon, und Karin Knickmann war aus Bremen mit „Kachelkunst“ nach Syke gekommen. Sehr dekorativ waren ihre auf zwei Kacheln gemalten Fische, die, mit Haken versehen und paarweise an die Wand gehängt, auch als Garderobenhaken genutzt werden können.

Kunsthandwerkermarkt in Syke lockt mit breitem Angebot

Petra Sommer aus Ostfriesland zeigte mit ihrem Filz-Netzwerk nicht nur herbstlich warme „Innovative Filzkreationen“, sondern auch sehr farbenfrohe Kleider, Jacken, Hüte und Umhänge aus Wolle und Seide. Äußerst modisch waren auch die Fliegen, die der Mode-Designer Ghiani Bowlie vorstellte. Er hat sich auf Fliegen spezialisiert und ist davon überzeugt, dass dieses Accessoire eine ganz große modische Zukunft hat.

Textile Überraschungen gab es aus einer Bremer Nähstube. „Leseknochen“-Kissen, um das Lesen im Bett zu erleichtern, Rollator-Taschen, die Taschendiebe abschrecken, „Immer-dabei“-Bälle für die ganz Kleinen und „Tüdeldecken“ für Menschen mit Demenz, die an den Schnallen, Knöpfen und Reißverschlüssen an diesen Decken hantieren können.

Timon und Thomas Bauer aus Gessel verkauften auf dem Kunsthandwerkermarkt in Syke selbst designte Vogelhäuser als Bausätze und Bastelspaß für die ganze Familie.

Romantik und Technik am Kreismuseum Syke

Und wem es am Weihnachtsbaum weniger auf Romantik und mehr auf technische Innovation ankommt, konnte auch Christbaumkugeln mit LED-Beleuchtung erwerben. Aber wer Romantik liebt, kaufte auf dem Kunsthandwerkermarkt in Syke dann doch lieber ein paar duftende Honigkerzen.

+ Schmuck aus Holz und Metall war im Angebot. © Jantje Ehlers

Eng wurde es in der Remise, in der Holger Lenk seine Pyramiden, Schwibbögen, Sterne und andere Holz-Dekorationen präsentierte. Auch er bietet in jedem Jahr Neuheiten. Am Sonntag zeigte er den Besuchern seine dekorativen Wanduhren mit Holz-Korpus.

Kunsthandwerker verzaubern Besucher in Syke

Vielleicht sollte überlegt werden, vor dem Stand des Glasbläsers im nächsten Jahr eine Tribüne zu errichten, denn vor seiner mobilen Werkstatt war es besonders eng. Diese Werkstatt strahlte mit dem Harfinisten und einem offenen Feuer im Hintergrund ein wunderbares vorweihnachtliches Flair aus.

Die Besucher konnten Emaille-Arbeiten, Scherenschnitte, Gemälde, Handschmeichler aus Holz und Stein, Gestecke und Pralinen aus Meisterhand oder aus Königsberger Marzipan erwerben. Am Stand eines Metallkünstlers stimmten sie sogar dessen Aussage zu: „Rost ist schön“.

+ Manche Besucher deckten sich mit Dekoration für den Garten ein. © Jantje Ehlers

Auf der Museumsdiele im Kreismuseum in Syke waren freie Plätze Mangelware. Dort konnten sich die Besucher während oder nach einem Rundgang bei Kaffee, Kuchen, Torte und Knipp verschnaufen, und dort war es so gemütlich warm, dass sogar die große Dielentür ein wenig geöffnet wurde.