Kunsthandwerkermarkt im Kreismuseum bietet Kauferlebnisse und mehr

Von: Frank Jaursch

Hingucker von Süß bis Elegant: Die Bandbreite der angebotenen Produkte beim Kunsthandwerkermarkt im Kreismuseum ist bemerkenswert. © von Nordeck

Am 25. Juni ist wieder Kunsthandwerkermarkt im Kreismuseum. Die Kreiszeitung hat im Vorfeld mit den Organisatoren des Markts gesprochen: Dort gebe es, was man beim Amazon vergebens sucht.

Syke – Für Kreismuseums-Sprecher Kevin Kyburz ist es „das vielleicht größte Highlight in unserem Veranstaltungskalender“: Für den kommenden Sonntag, 25. Juni, lädt das Museum wieder zum großen Kunsthandwerkermarkt auf das idyllische Gelände an der Bundesstraße 6. Von 11 bis 18 Uhr dauert der den überregional bekannte Markt.

„Keine Massenware, keine Industrieproduktion, sondern individuelle kunsthandwerkliche Produkte und Objekte werden angeboten“, verspricht Kyburz. Mehr als 80 Kunsthandwerkende aus ganz Deutschland zeigen die Bandbreite kunsthandwerklicher Möglichkeiten.

Damit eine Veranstaltung dieser Größe geschmeidig über die Bühne geht, müssen die Beteiligten sich zeitig mit den Vorarbeiten befassen. Für das Museums-Team haben die Vorbereitungen längst begonnen, berichtet Museumsleiter Nils Meyer. „Wir gehen in diese Woche mit dem Markt im Hinterkopf“, so Meyer. Die Stadt Syke hat bereits die Buden angeliefert, die am Sonntag zum Einsatz kommen werden.

Mit der eigentlichen Organisation des Marktes ist das Museum traditionell nicht betraut. „Das ist für uns natürlich eine Entlastung“, sagt Nils Meyer und fügt lächelnd hinzu: „Wir haben auch so genug zu tun.“ Die Organisation lag jahrzehntelang in den Händen von Dietlinde Zacher. Sie hat den Staffelstab 2022 weitergegeben an Christina und Mathias von Nordeck. Das Stemweder Ehepaar hat nun zum zweiten Mal die Verantwortung für den Syker Markt – und freut sich auf den kommenden Sonntag.

„Der Markt in Syke ist ein hervorragender, ganz bekannter Kunsthandwerkermarkt“, sagt Mathias von Nordeck. Das idyllische Ambiente soll helfen, den Besuchern viel mehr zu bieten als eine Gelegenheit zum Einkaufen. „Die Leute sollen verweilen, flanieren und den Markt genießen“, erklärt von Nordeck.

Die Qualität des Angebotenen ist dabei die beste Werbung. In Syke, so ist sich Mathias von Nordeck sicher, finden die Gäste Dinge, die sie „in der Fußgängerzone oder bei Amazon nicht finden“. Bewusst verzichten die beiden Organisatoren auch darauf, eine möglichst große Anzahl an Ständen auf dem Gelände unterzubringen. „Wenn man die Zelte zu eng stellt, wirkt es für Besucher leicht rummelig“ – ein Eindruck, der um jeden Preis vermieden werden soll. Und so ist mit den gut 80 Ausstellern auch die Grenze des Sinnvollen schon erreicht.

In den vergangenen Wochen war der großformatige, maßstabsgetreue Plan des Museumsgeländes auf dem heimischen Tisch so etwas wie die Spielwiese der von Nordecks. Mit kleinen Papierschnipseln wurden darauf die Stände hin- und hergeschoben. Das Ehepaar ist selbst im Kunsthandwerk tätig und weiß daher, worauf geachtet werden muss. Manche Aussteller benötigen etwa für ihre Deko-Artikel noch etwas Platz links und rechts neben ihrem Pavillon.

Letztlich ist das große Ziel, dass sich nicht nur die Gäste, sondern auch die Anbieter wohlfühlen. „Der Umsatz ist wichtig, aber nicht das einzige Kriterium für einen Aussteller, wiederzukommen“, weiß Mathias von Nordeck.

Ganz so viel können die beiden Marktmeister im vergangenen Jahr nicht falsch gemacht haben: Die in Folge von Corona gesunkene Ausstellerzahl von 65 ist in diesem Jahr wieder auf das Vor-Corona-Niveau von mehr als 80 gestiegen. Zum Angebot gehören unter anderem: ausgefallene Mode, Accessoires mit „Pfiff“, extravaganter Schmuck, edle Schreibgeräte, Glasobjekte; kunstvolle Karten, Illustrationen, Scherenschnitt, Holzkunst, Steinfiguren, Metallkunst sowie Gartenkeramik.

Zudem backen die Museumsbäcker in den historischen Steinbacköfen Stuten und Brote. Nourin Attya von „Mein Café und Herrlichkeiten“ verköstigt die Gäste, es gibt Eis vom Lions Club, und die Bremer Pralinenmanufaktur van Heyningen überrascht mit außergewöhnlichen Genusskreationen.

Kinder können in der Zeit von 13 bis 17 Uhr T-Shirts mit Textildruck kreativ gestalten. Zur Abrundung eines schönen Tages werden die Gäste durch den Saxofonisten Dennis Tiborc aus Essen musikalisch unterhalten.