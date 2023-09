Prädikat: Besonders lesefördernd!

+ © Michael Walter Die eigentliche Verleihung im Kulturministerium haben Michael (Mitte) und Ina Schüttert aus Termingründen nicht wahrnehmen können. Volker Petri, Geschäftsführer Nord beim Börsenverein des Buchhandels, brachte die Auszeichnung jetzt zu ihnen nach Syke. © Michael Walter

Kulturminister zeichnet Buchhandlung Schüttert aus – zum achten Mal

Syke – Bereits zum achten Mal hat die Buchhandlung Schüttert jetzt die Auszeichnung „Prädikatsbuchhandlung“ erhalten. „Das ist toll – da freuen wir uns sehr!“, sagt Inhaberin Ina Schüttert. „Es ist vor allem für unsere Jugendbuchhändler Bestätigung und Lob, dass sie so ein Feedback bekommen und die Arbeit, die sie machen, wahrgenommen wird.“

Über die Auszeichnung informierte jetzt das Ministerium für Wissenschaft und Kultur. 26 Buchhandlungen in Niedersachsen erhielten vom niedersächsischen Kulturminister Falko Mohrs diese Auszeichnung als Würdigung ihres Engagements in der Leseförderung. Schüttert ist die einzige im Landkreis Diepholz – und eine von nur acht, die sich bereits zum achten Mal mit diesem Prädikat schmücken können. Vergeben wird es für besondere Aktionen, mit denen sozusagen nicht das Buch zu den Kindern, sondern die Kinder zum Buch gebracht werden.

Zum Welttag des Buchs lädt Schüttert beispielsweise regelmäßig Schulklassen ein, umgekehrt geht die Buchhandlung regelmäßig selbst an die Schulen, veranstaltet viele Programme – auch und grade für Kinder – gemeinsam mit der Stadtbibliothek und deren Förderverein oder denkt sich auch schon mal alleine etwas aus. Eine solche Aktion war etwa die Kooperation mit dem Friseursalon Kaiser im vorigen Herbst. Da lautete der Tarif für einen neuen Haarschnitt: Im Gegenzug eine Geschichte vorlesen (wir berichteten).

„Wir machen jedes Jahr sechs oder sieben solcher Aktionen“, sagt Ina Schüttert. Und schiebt dann nach: Pro Filiale. „Wir machen ja nicht immer überall das Gleiche. In Diepholz haben wir zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die bei der Feuerwehr ist. Das bietet dann ganz andere Möglichkeiten als in Syke oder Weyhe, wo wir diese direkte Verbindung nicht haben.“ Seit 2009 verleiht der Landesverband Nord des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels den Titel „Prädikatsbuchhandlung – Partner für Leseförderung“. Das Prädikat wird alle zwei Jahre neu vergeben an Buchhandlungen in Niedersachsen, die intensiv mit Schulen und Kindergärten zusammenarbeiten. Eine Jury aus Vertretern des Verbands sowie aus dem Bereich Kultur wählt unter den Bewerbungen jene Buchhandlungen aus, die als Prädikatsbuchhandlung ausgezeichnet werden. Schüttert war bis jetzt jedes Mal darunter.

„Lesen ist wie Sport“, sagt Ina Schüttert zu der Motivation, die für sie dahinter steckt. „Man braucht eine gewisse Kondition, um das zu machen, sonst wird es Quälerei. Das muss man trainieren.“ Genau das passiert aber nicht mehr, meint Ina Schüttert. „Wenn wir bei den dritten und vierten Klassen gezielt fragen, dann staunt man. Da hat lange nicht jede Familie Bücher zuhause.“

Früher sei Lesen als Freizeitbeschäftigung selbstverständlich gewesen. „Das ist es inzwischen nicht mehr. Und deswegen müssen wir aktiv bleiben. Damit Kinder von heute in der Lage sind, sich irgendwann einmal Hintergründe anzulesen und ihr Wissen nicht nur aus Schlagzeilen beziehen.“