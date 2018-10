Sopranistin und Harfenistin begeistern

Barrien - Von Dieter Niederheide. Außergewöhnliche Musik erklang am Samstag in der Barrier Kirche. Sopranistin Sabine Loredo Silva und Harfenistin Luzinde Hahne präsentierten eine Auswahl von Liedern aus dem Spanien des 13. Jahrhunderts. Und um es vorwegzunehmen: Wer nicht dabei gewesen ist, hat ein beeindruckendes Konzert verpasst.

Sabine Loredo Silva und Luzinde Hahne entführten ihre Zuhörer auf brillante Art mit Harfe, Gesang und Gedichten an den Hof des spanischen Königs Alfonso X. (1221-1284). Er war jener spanische König, der seinen Hof zu einem Treffpunkt für Christen, Juden und Araber machte und so ein Beispiel für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Völker und Glaubensrichtungen gab. Einige der Lieder und Gedichte aus der „Cantigas de Santa Maria“ – sie gilt mit 420 Titeln als größte Liedersammlung des Mittelalters – stammen aus seiner Feder. Sie erzählen von den Wundern, Lehren oder Festlichkeiten um die heilige Maria.

Beeindruckend auch die Vorträge von sefardischen Volkslieder. Sefarden ist die Bezeichnung für die Juden, die bis zu ihrer Vertreibung ab 1492 auf der Iberischen Halbinsel lebten. Ihre Musik spiegelt den kulturellen Austausch zwischen Juden, Christen und Arabern in den Jahrhunderten davor wider.

Für die Konzertbesucher eine Bereicherung war, dass die beiden Künstlerinnen die Inhalte der Lieder erläuterten und übersetzten. Ein Beitrag, den man so nicht oft bei derartigen Veranstaltungen erlebt.

Es waren vornehmlich Liebeslieder die Sabine Loredo Silva mit ihrer wohlklingenden klaren Stimme vortrug. Herrlich zum Beispiel das sefardische „Los Bilbilicos“ in dem von der Nachtigall gesungen wird. Ab und an griff Loredo Silva zur Schellentrommel und begleitete ihre Liedvorträge so mit.

Eindrucksvoll und einfach schön zu hören: Das Spiel von Luzinde Hahne auf der Harfe. Besonders ihre Soli „Shalom Aleichem“ oder „Vanille“ und „Pistazie“, zwei modernere Werke von Bernard Andres.

Mit dem Liebeslied „Adio Querida“ endete leider viel zu früh ein Konzertabend, bei dem die Künstlerinnen überzeugend Einblicke in die Vielfalt der sefardischen Musik vermittelten. Eine Begegnung dreier Kulturen im spanischen Mittelalter. Das Publikum wünschte sich mit anhaltendem Beifall eine Zugabe und bekam diese mit „DinDinDin“.

„Behalten Sie uns in guter Erinnerung“, verabschiedete sich Sabine Loredo Silva. Das dürfte nicht schwerfallen.