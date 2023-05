Kuddelmuddel-Markt sorgt für Besucherandrang in Syke-Wachendorf

Von: Dierck Wittenberg

Beliebtes Ausflugsziel: Der Kuddelmuddel-Markt hat am Sonntag rekordverdächtig viele Besucher angezogen. Am Mittag hat sich der Andrang etwas beruhigt. © Dierck Wittenberg

Bei sommerlichem Wetter hat der 27. Kuddelmarkt-Markt hat für einen Besucherandrang in Syke-Wachendorf gesorgt. Offenbar lockt die besondere Atmosphäre Standbetreiber und Besucher an.

Wachendorf – Vom Rasenmäher bis zum Ladegerät, vom Paar Schuhe bis zum Schal, dazu Teller, Teekannen, Musik-CDs, Film-DVDs oder Bücher. Von ordentlich gebraucht bis „wie neu“. Beim Kuddelmuddel-Markt in Wachendorf findet man so ziemlich alles, was das Trödel-Herz begehrt. Und noch ein bisschen mehr.

Nina und Wilfried Brandt aus Syke betreiben am Sonntag ihren Stand in der hinteren Ecke der Festwiese, die neben dem Dorfgemeinschaftshaus (DHG) liegt. Wie die Verkäufe laufen? „Wir fahren mit weniger weg, als womit wir gekommen sind“, untertreibt Nina Brandt.

So wie die anderen 150 Standmieter betreiben die Brandts ihren Verkauf privat, nicht gewerblich. Dadurch gebe es weniger Konkurrenz unter den Standbetreibern, glauben sie. Sie hätten schon andere Flohmärkte bereist, wo sie das anders erlebt hätten, und loben deshalb die besondere Atmosphäre in Wachendorf.

Dafür sorgt der Bürgerverein, der den Kuddelmuddel-Markt ins Leben gerufen hat. Nina Brandt hebt „die Damen“ hervor, die morgens Kaffee und Brötchen vorbeibringen. „Das ist sehr gut organisiert“, lautet ihr Fazit, bevor sie sich um eine weitere Kundin kümmert.

Für den Rahmen sorgen die Organisatoren um den Vereinsvorsitzenden Manfred Rinas und seinen Vize Hans-Hermann Lindhorst. Im Kern bestehe das Organisationsteam aus vier, fünf Leuten, aber es gebe sehr viel Helfer drumherum. „Heute sind es bestimmt 40 Personen“ schätzt der scheidende Kassenwart Johann Meyer. „Alles ehrenamtlich“, unterstreicht er. Die Dorfjugend, die im DGH Kuchen verkauft oder deren Spender, die in den vergangenen Tagen fleißig gebacken haben, sind in die Zahl noch gar nicht eingerechnet. Nicht schlecht für ein Dorf mit 500 Einwohnern, merkt Meyer an.

Seit dem frühen Morgen brennt hier die Hütte. Das haben wir so noch nicht erlebt.

Den Kuddelmuddel-Markt zu organisieren, das ist am Sonntag eine schweißtreibende Angelegenheit. „Es spielt alles mit“, freut sich Manfred Rinas. Am Mittag haben sich die Regen- oder gar Gewitterwolken, die in der Wetter-App angekündigt waren, nicht blicken lassen. Aber wohl genau deshalb umso mehr Besucher. Der Zustrom am Vormittag sei „gewaltig“ gewesen, so Rinas. „Seit dem frühen Morgen brennt hier die Hütte. Das haben wir so noch nicht erlebt“, sagt er. Dass sich ein Besuch in Wachendorf am Markttag lohnt, hat sich offenbar herumgesprochen. Das zeigt ein Blick auf den Parkplatz, wo neben Diepholzer oder Nienburger Kennzeichen auch die Wagen von Ausflüglern aus dem Ruhrgebiet oder aus Hessen zu finden sind.

Es ist bereits die 27. Auflage des Markts, den es auf Wunsch von Beschickern seit 2012 zweimal im Jahr gibt: am Sonntag nach Himmelfahrt und am ersten Sonntag im September. Mit den Einnahmen finanziert der Verein Anschaffungen für das Dorf – wie den Glockenturm, der als Nächstes einen Pavillon bekommen soll.

Einziger Wermutstropfen am Sonntag: Wie mehr als ein Standbetreiber berichtet, sitzt das Geld bei den Besuchern aktuell nicht so locker, wie das schon mal der Fall war.