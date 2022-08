Kuddelmuddel-Markt geht online

Von: Gregor Hühne

Werben mit Kaffee und Kuchen: Vereinsvorsitzender Manfred Rinas (l.) und Co-Vorsitzender Hans-Hermann Lindhorst organisieren den 26. Kuddelmuddel-Markt. © Gregor Hühne

Der kommende Termin des Kuddelmuddel-Marktes in Wachendorf ist am Sonntag, 4. September. Die Organisatoren werben schon jetzt damit, dass die Anmeldungen für die Beschicker künftig über eine neue Internetseite digital möglich sein sollen.

Wachendorf – Entweder du gehst mit der Zeit – oder du gehst mit der Zeit. Getreu dieser Devise kündigen die Veranstalter des Kuddelmuddel-Marktes in Wachendorf eine Neuerung an: Künftig wird es neben der telefonischen Anmeldung für den Markt auch die Möglichkeit geben, Online-Anmeldungen vorzunehmen.

Dafür entsteht ein Internetauftritt. Starten soll das Vorhaben im Jahr 2023. Für den kommenden Kuddelmuddel-Markt am Sonntag, 4. September, läuft die Anmeldung für die Beschicker noch per Telefon. Rund 150 hätten sich bereits angemeldet.

Vereinsvorsitzende Manfred Rinas freut sich über die „gute Anmeldelage“ und sieht gute Chancen, dass es am Ende sogar ein paar mehr sein könnten.

Sein Co-Vorsitzender Hans-Hermann Lindhorst erklärt, warum die Digitalisierung auch beim traditionsreichen Markt Einzug hält: „Unsere Unkosten sind dieselben, aber bisher haben wir immer kurzfristige Absagen gehabt.“ Im Mai dieses Jahres sei es besonders schlimm gewesen. Aufgrund der regnerischen Wettervorhersage hätten rund 40 Marktbeschicker wenige Tage zuvor abgesagt. Ärgerlich: 30 Andere, die kommen wollten, erhielten zuvor Teilnahme-Absagen. Manfred Rinas hofft zukünftig auf weniger spontane Absagen. Die Beschicker bezahlen dann, wie andernorts üblich, zehn Euro als Anzahlung in Vorkasse. Der Rest werde vor Ort anhand der Standgröße abgerechnet.

Bekannte Buden, leckeres Essen

Die Besucher können sich beim 26. Kuddelmuddel-Markt, der nach der Coronazwangspause im Mai wieder stattfinden durfte, auf die üblichen Futterbuden freuen, sagt Manfred Rinas. So soll es Fisch, Bratwurst und Getränke geben. Zudem starte der Marktsonntag mit einem Büfett. Das habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt. War es vor Corona noch eher ein offenes Büfett gewesen, bei dem jeder mit dem Löffel schöpfen konnte, gibt es seit Corona belegte Brötchenhälften. Das werde auch diesmal so beibehalten, so die Organisatoren. Die Leute hätten das im Mai gut angenommen, auch wenn der Personalaufwand dafür höher sei, gibt der Vereinsvorsitzende Einblicke in die Planung.

Rund 30 Leute arbeiten während des Kuddelmuddel-Marktes mal mehr und mal weniger im Hintergrund, so Manfred Rinas. Beim Küchenbüfett beispielsweise helfe auch die Wachendorfer Brassband mit, die aber im September ohne musikalische Begleitung antritt.

Kurz bevor das Feilschen und Verkaufen in Wachendorf wieder startet, müssen die Organisatoren noch das Verkehrskonzept umsetzen. Drei Leute kümmern sich dann laut Manfred Rinas um das Schilderstellen. Das bedeutet, sie werden etliche Schranken und Verkehrszeichen verteilen, damit alle Verkehrsteilnehmer wissen, wo sie fahren und vor allem, wo sie parken dürfen.