„Krieg“ im Diepholzer AWO-Kreisverband

Zwei Parteien stehen sich unversöhnlich gegenüber

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. „Undemokratisch, egoistisch, realitätsfremd“: Es sind schwere Vorwürfe, die sieben Funktionäre der AWO (Arbeiterwohlfahrt) gegen den Kreisverbandsvorsitzenden Peter Cohrsen erheben. Der Gescholtene kontert: „Das ist ein böser Krieg!“

Der etwa 430 Mitglieder starke Verband steht vor einer Zerreißprobe, weil sich die Funktionäre (siehe Info-Kasten) und der Kreisvorsitzende unversöhnlich gegenüberstehen. Am Freitag, 13. Januar, sitzen aber alle Kreisvorstandsmitglieder an einem Tisch: Bei einer Sitzung, die Cohrsen auf ausdrücklichen Wunsch seiner Kritiker und in Abstimmung mit dem Bezirksverband einberufen hat.

Genau das, so beklagen sie, hätte der Kreisverbandsvorsitzende längst tun müssen: „Er ignoriert den Kreisvorstand als nicht vorhanden. In mehrere wichtige Entscheidungen sind wir nicht einbezogen worden. Aber auch wir sind gewählte Vertreter der Mitglieder und machen die Arbeit an der Basis!“

So habe Cohrsen die Gehälter mehrerer Mitarbeiter angehoben, ohne das betriebswirtschaftlich zu begründen und ohne die Kreisvorstandsmitglieder einzubeziehen. Das bestreitet der Kreisverbandsvorsitzende nicht: „Das habe ich ja 2015 auch bei der Geschäftsführerin getan!“ Aber weil sie bereits seit acht Monaten krank sei, müsse er viele ihrer Aufgaben übernehmen. Die Gehaltserhöhungen seien gerechtfertigt. „Ich habe das Recht dazu“, sagt Cohrsen und verweist auf die Gesetzgebung.

„Enorme Differenzen“ in Geschäftsführung

Das Verhältnis zwischen ihm und Geschäftsführerin Anja Cordßen ist offensichtlich völlig zerrüttet. „Psychoterror“ werfen ihm seine Kritiker vor, weil er der Frau an drei Tagen hintereinander Abmahnungen geschickt habe, die rechtlich nicht haltbar seien. Vorwurf darin: Grobe Pflichtverletzung.

„Ich habe vier Briefe geschrieben“, sagt Cohrsen, „darunter war aber nur eine Abmahnung“. Er begründet sie mit „enormen Differenzen“ in der Geschäftsführung und erklärt: „Ich musste mich selbst schützen.“

Rücktritt des Stellvertreters

Der unerbittliche Streit hat bereits zu einem Rücktritt geführt: Uwe Templin gab sein Amt als Vize-Kreisvorsitzender ab – vor allem wegen dem Umgang mit der Geschäftsführerin: „Ich nenne das Mobbing!“ Er bleibe der AWO aber verbunden und auch im Vorstand des Ortsvereins Bruchhausen-Vilsen. Das Verhalten des Kreisvorsitzenden könne er aber nicht mehr mittragen.

Die Funktionäre hatten sich schon im Mai beim Bezirksverband Hannover und schließlich beim Bundesverband beschwert: „Der hat die Sache aber wieder an den Bezirksverband zurückgegeben.“ Doch alle Schlichtungsbemühungen scheiterten.

Das bedauert auch Cohrsen, weil er täglich vier Stunden ehrenamtlich für die AWO leiste: „Ich mache diese Arbeit gern!“ Oft müsse schnell entschieden werden – zum Beispiel bei der Reparatur eines Fahrzeugs: „Da kann ich keine Vorstandssitzung abwarten.“ Selbstkritisch fügt der 71-Jährige hinzu: „Ich kann auch mal laut werden. Ich bin so ein Typ.“

Indes argwöhnen seine Kritiker, die jetzt alle Aufgaben und Pflichten des Vorsitzenden und der Geschäftsführung genau festgeschrieben haben wollen, ob die Vorstandssitzung am 13. Januar überhaupt stattfindet. Denn eine bereits für den 6. Dezember anberaumte, außerordentliche Kreiskonferenz mit Neuwahl des AWO-Kreisvorstands war wieder abgesagt worden: „Wegen eines Formfehlers.“

Das bestätigt Isa Grossmann vom AWO-Bezirksverband Hannover: „Für uns ist die Satzung des Kreisverbands das maßgebliche Regelwerk.“ Dort sei festgelegt, dass der Bezirksverband eine solche Kreiskonferenz einberufen könne: „Davon haben wir Gebrauch gemacht.“ Außerdem sei dort festgelegt, dass der Kreisvorstand den Delegiertenschlüssel beschließen müsse. Das soll nun am 13. Januar geschehen.

Außerordentliche Konferenz wohl im Mai

Bei der AWO wählen Delegierte aus den Ortsvereinen den Kreisvorstand – alle vier Jahre, im Kreis Diepholz zuletzt 2015. „Bisher bin ich immer einstimmig gewählt worden“, betont Peter Cohrsen, der den Kreisverband seit 28 Jahren führt.

Die außerordentliche Kreiskonferenz werde wahrscheinlich im Mai stattfinden: „Die Ortsvereine müssen jetzt ja erstmal ihre Delegierten wählen.“

Weil das nach dem einheitlichen Mitgliederschlüssel geschieht, seien die Ortsvereine vom Bezirksverband schon vor Monaten aufgefordert worden, ihre Mitgliederlisten zu überprüfen, sagen die Kritiker. „Dabei haben wir dann festgestellt, dass urplötzlich mehr als 40 Mitglieder neu in den Kreisverband aufgenommen und auf verschiedene Ortsvereine verteilt worden sind.“ Die kritischen Ortsvereins-Vertreter vermuten einen Unterwanderungs-Versuch: „Alle Mitglieder sind fast zum gleichen Stichtag eingetreten.“

Isa Grossmann vom Bezirksverband versichert, dass es auch für Neuaufnahmen Regelungen gebe. Die Rechtmäßigkeit werde überprüft.

Der Kreisverbandsvorsitzende betont indes: „Nicht ich habe die Mitglieder geworben, sondern Kai-Uwe Kampe, der Leiter unseres Sozialkaufhauses in Barrien.“

Das sei ihm vor allem für Bruchhausen-Vilsen gelungen, bestätigt Kampe. „Das ist aber ja nicht verboten. Man sollte sich über jedes neue Mitglied freuen.“ Cohrsen fügt hinzu: „Die geballte Ladung Mitglieder zu einem Stichtag ist wegen der Krankheitsgründe entstanden.“ Sie hätten nicht eher registriert werden können.

Mehr neue Mitglieder als alte

Fakt ist: Der Ortsverein Bruchhausen-Vilsen hat jetzt mehr neue Mitglieder als alte, 15 sind zu den bisher zwölf dazu gekommen. Die Delegierten sind noch nicht gewählt.

Auch in diesem Punkt stehen sich die Funktionäre und der Kreisvorsitzende unversöhnlich gegenüber: „Die wollen meine Abwahl“, sagt Cohrsen. Seine Gegner argwöhnen, dass er möglichst viele Delegierte auf seiner Seite haben will.

Dass der 71-Jährige Enormes für die AWO geschaffen habe, bestreiten sie nicht: „Peter Cohrsen hat über viele Jahrzehnte gute Arbeit für die AWO geleistet. Das verdient Respekt und Anerkennung!“ Aber jetzt sei es Zeit für einen Neuanfang.

„Die Mitarbeiter des Sozialkaufhauses wollen nicht, das Peter Cohrsen zurücktritt“, sagt Kai-Uwe Kampe – und spricht von einem Schreiben, das alle 17 Mitarbeiter unterzeichnet hätten. Insgesamt beschäftigt die AWO 45 Mitarbeiter. Sie bietet auch Leistungen in der Pflege an und „Essen auf Rädern“.

Einer, der jahrzehntelang mit Cohrsen zusammengearbeitet hat, ist Helmut Kastens. Der 90-Jährige spricht von einer einmütigen Arbeit über lange Jahre. Er könne sich aber auch an andere Situationen mit Schreierei erinnern. „70 Prozent seiner Arbeit sind gut gewesen“, bilanziert Kastens – und wünscht sich nach erfolglosen Schlichtungsversuchen ein Ende der unseligen Geschichte.

Die Funktionäre

Es sind Funktionsträger aus drei Ortsverbänden, die mit Nachdruck eine Änderung des Arbeitsstils in der AWO forden Eva Kurth und Gerd Pille, die Vorsitzende des Ortsvereins Sulingen und ihr Stellvertreter, Bernhard Bliesath und Kirsten Wegner-Drefs, der Vorsitzende des Ortsvereins Bruchhausen-Vilsen und seine Stellvertreterin, nebst Schatzmeister Ulrich Fischer sowie Irma Kraps und Torsten Krüger, die Vorsitzende des Ortsvereins Syke und ihr Stellvertreter.

Irma Kraps ist außerdem stellvertretende Kreisvorsitzende und Torsten Krüger Beisitzer im Kreisvorstand sowie Ehemann der Geschäftsführerin.

Ein Kommentar: Monströser Kampf um die Macht

Von Anke Seidel

+ Anke Seidel Enttäuschungen, Vertrauensverlust, persönliche Verflechtungen und Kontroversen, zu wenig Kommunikation und Kompromissbereitschaft: Die Arbeiterwohlfahrt AWO im Landkreis Diepholz steckt in einer elementaren Krise. Einzig verbindender Punkt der beiden Parteien, die sich unversöhnlich gegenüberstehen: Sowohl der Kreisverbandsvorsitzende als auch seine Kritiker wollen ihre soziale Arbeit fortsetzen, ihr Engagement zum Wohle anderer Menschen.

Aber diese Wohlfahrtspflege hat sich in einen monströsen Machtkampf verwandelt. Das beweist die Tatsache, dass der knapp 100 Mitglieder starke AWO-Ortsverein Sulingen schon öffentlich mit dem Austritt aus dem Kreisverband gedroht hat, sollte sich die Zusammenarbeit mit dem Kreisvorsitzenden nicht verbessern.

Die vielen gegensätzlichen Sachdarstellungen und Argumente der Unversöhnlichen erinnern an eine Lebenspartnerschaft, in der Missverständnisse und Verletzungen, wie sie bei unterschiedlichen Charakteren und Temperamenten vorkommen, viel zu lange unter den sprichwörtlichen Teppich gekehrt und hingenommen worden sind. Wenn der Teppich Beulen schlägt – sprich nicht einmal Respekt vor dem anderen mehr möglich ist – stolpern am Ende alle.

Dann ist keine konstruktive Arbeit, keine Wohlfahrt mehr möglich. Vertrauen ist der Anfang von allem – Vertrauensverlust der Anfang vom Ende. Um ein Ende mit Schrecken abzuwenden, bleiben der AWO nur demokratische Neuwahlen auf der außerordentlichen Kreiskonferenz. Denn eines ist klar: In einem monströsen Machtkampf gibt es nur Verlierer.