Verspätete Zustellung der Zeitung - E-Paper kostenlos

In eigener Sache

Bedingt durch technische Probleme in der Nacht sind die Zeitungen in unserem Verbreitungsgebiet am Sonnabend teilweise mit Zeitverzögerung ausgetragen worden. Betroffen von der Störung waren alle Ausgaben. Bis zum Mittag aber sollte die Weihnachtsausgabe in den Briefkästen aller Abonnenten gelandet sein. Wir bitten für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.