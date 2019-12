Maschinenschaden: Ausgaben der Kreiszeitung teilweise verspätet

Liebe Leser, aufgrund eines schweren Maschinenschadens können Ausgaben der Kreiszeitung am Samstag teilweise verzögert eintreffen.

Syke - Bei der Produktion der Tageszeitungen ist es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Maschinenschaden in der Druckerei gekommen. In der Folge kam es zu Produktionsverzögerungen. Betroffen ist eine Teilauflage der Ost-Ausgabe (Hoya), die Bassum-Ausgabe, Harpstedt und Wildeshausen. Die Wildeshauser Zeitung konnte zudem nur unvollständig und in einer etwas anderen Seitenfolge fertiggestellt werden.

Wir bitten, die technische Havarie zu entschuldigen!

