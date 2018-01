Kreistag Diepholz debattiert im März über SY-Kennzeichen

Landrat Bockhop regt Votum an

Im Jahr 2013 wurde die Einführung des SY-Kennzeichens abgelehnt. Nun soll der Kreistag noch einmal entscheiden. Die Chancen für ein positives Urteil stehen dieses Mal ganz gut.

Syke - Das SY-Kennzeichen bekommt Vorfahrt - mit kräftigem Rückenwind von Landrat Cord Bockhop: Zum Finale der großen Geburtstagsfeier „40 Jahre Landkreis Diepholz“ kündigte er am Donnerstagabend in der Syker Kreissparkasse an, dem Kreistag einen Antrag auf Wiedereinführung dieses Kennzeichens vorzulegen.