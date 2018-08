Kreismusikschule sucht Musical-Darstellerinnen

Markus Sobota am Flügel. Der Schauspieler und Regisseur will mit zehn Frauen aus dem Landkreis Diepholz das Musical „Non(n)sens“ auf die Bühne bringen. - Foto: Seidel

Syke - Einmal als Musical-Darstellerin auf der Bühne stehen und die ganz persönliche Begeisterung für Musik und Theater ausleben: Diese Chance gibt die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz jetzt zehn Frauen, die in dem Musical „Non(n)sens“ mitwirken wollen. Der Schauspieler und Regisseur Markus Sobota gerät ins Schwärmen, wenn er über dieses Musical spricht: „Ein echter Broadway-Hit!“

Es ist die Geschichte von fünf Nonnen, die eine Benefiz-Veranstaltung organisieren wollen, welche völlig aus dem Ruder läuft – sehr zur Freude der Zuschauer, die sich über witzige Wortgefechte und skurrile Situationen auf der Bühne freuen können. Genau das sollen Besucher aus dem Landkreis Diepholz am Ende des kommenden Schuljahres bei Aufführungen in Syke und Diepholz erleben können.

Doch zuvor müssen Markus Sobota und Kreismusikschul-Direktor Uwe Wegert die Darstellerinnen dafür finden: Frauen, die sowohl Spaß am Singen als auch Bühnen-Präsenz haben. Mindestens 16 Jahre müssen sie sein, aber auch 50-Jährige haben noch gute Chancen für die Teilnahme. Ab sofort können sich Interessierte unter der Rufnummer 04242/976 4143 bei der Kreismusikschule für das Auswahlverfahren anmelden. Das Casting erfolgt am 18. September um 18.30 Uhr im Forum der Kreismusikschule in Syke, La Chartre-Straße.

Dort singen die Bewerberinnen ihren ganz persönlichen Lieblingssong aus dem Bereich Rock-Pop live – das Play-back müssen sie mitbringen, betonen Sobota und Wegert.

Bühnen- und Gesangserfahrung sind nicht zwingend notwendig. Doch wer in „Non(n)sens“ eine Rolle verkörpern möchte, sollte mit ganzem Herzen dabei sein.

Mit den Amateuren will Sobota ein professionelles Musical auf die Bühne bringen – das braucht Zeit: Einmal pro Woche, jeweils dienstags von 18.30 bis 20 Uhr, will er mit den Akteuren im Kreismusikschulforum in Syke üben – und zwar ein ganzes Schuljahr lang.

Danach kann das Ensemble bei den öffentlichen Auftritten präsentieren, was es gelernt hat: Bühnenpräsenz, gefühlvolle Interpretation von Musical-Songs und vor allem einstudierte Situationskomik. Denn an der spritzig-witzigen Geschichte soll das Publikum im Landkreis Diepholz genauso seine Freude haben wie das am Broadway.

Die Kreismusikschule bietet dieses Musical-Projekt übrigens in ihrem Rock-Pop-Bereich an. Die Teilnahme kostet 32 Euro im Monat. „Kostendeckend ist das nicht“, so Musikschuldirektor Uwe Wegert und stellt somit klar, dass die Musikschule das Projekt fördert.

sdl