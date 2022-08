Kreismuseum Syke wird wieder zum Wikingerdorf

Von: Dieter Niederheide

Live konnten die Besucher des Wikingermarktes am Kreismuseum beim Entstehen von mittelalterlichen Gebrauchsgegenständen zusehen. So entstanden unter anderem kleine Tonschüsseln in Handarbeit. © Jantje Ehelers

Zeitreise an der Herrlichkeit: Das Außengelände des Kreismuseums ist wieder für ein Wochenende zur Wikingersiedlung geworden. Der Mittelaltermarkt lockte rund 2000 Besucher an.

Syke – Es war eine kleine, aber sehr interessante Zeitreise ins Mittelalter und in die Wikingerzeit, die am Samstag und am Sonntag rund 2 000 Menschen auf dem Gelände des Kreismuseums beim Mittelaltermarkt erlebten. Einer unter ihnen war Pier (10) aus Twistringen, der offenbar ein starkes Interesse an den alten Handwerken – und insbesondere an den alten Waffen – der Wikinger hatte.

Dieter Ertelt – sein Wikinger-Name ist Gandolf – kam aus Mölln mit einigen Waffen, zum Beispiel einer mannshohen Streitaxt, Schwertern, Keulen, Bogen und Pfeilen sowie Schutzkleidung der Wikinger. Wenn Wikinger Gandolf die Waffen vorstellte, standen und saßen die Menschen dicht gedrängt vor ihm. Nur zu gerne nahm Pier die Schwerter und Dolche mal in die Hände. Wie alle Jungen, die bei Dieter Ertelt die Waffen bestaunten.

Anja und Torsten Skopnick aus Scheeßel waren die Organisatoren des Mittelaltermarktes, den sie schon seit 2015 in ihrer Obhut haben. Es waren 25 Darsteller, die aus Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen gekommen waren, um den Besucherinnen und Besuchern das Leben und das Handwerk jener Epoche nahe zu bringen. Das Organisatoren-Ehepaar war, wie Besucher und Darsteller, erfreut, dass dieser Mittelaltermarkt endlich wieder stattfinden konnte.

Schon am Freitagnachmittag war der Tross vor Ort angekommen. Nach und nach bauten sich die hellen Schlaf- und Darstellungszelte zu einem mittelalterlichen Dorf auf. Anja Skopnick war als Nadelfilzerin dabei. Bei ihr ließ sich eine Twistringerin in die Kunst, ein Schäfchen zu filzen, einweisen.

Seile aus Flachs- und Hanffasern

„Klopf, klopf, klopf“, tönte es zeitweise bei Claudia Salzbacher aus dem Zelt. Der Grund: Sie war mit der Faserherstellung beschäftigt. Mit einem Stock schlug sie auf Hanffasern, Flachs oder Nessel ein. Aus den so gewonnenen Fasern stellte die Verkäuferin aus Bückeburg Seile und Schnüre her. Ganz begeistert zeigte sich die Bückeburgerin von dem Veranstaltungsort. „Es ist hier herrlich“, schwärmte sie mit Blick auf das Außengelände an der Herrlichkeit.

Schmuckstücke aus Naturstein bastelten Liam (5) und Vater Helge aus Hoya in emsiger Fleißarbeit. „Das macht uns Spaß“, sagten beide übereinstimmend. Fast ein bisschen geheimnisvoll war das, was Bas Tietze aus Petershagen mit dem Scriptorium vorstellte. Übersetzt handelt es sich um eine Schreibstube, wie sie beispielsweise in Klöstern von Mönchen betrieben wurde. Die Mönche hätten zu ihrer Zeit mit scharfer roter, blauer oder grüner Tinte sakrale oder auch profane Texte handschriftlich dupliziert, berichtete er. Bas Tietze, im „echten Leben“ Angestellter der Entsorgungswirtschaft, hat sich damit einem außer gewöhnlichen Steckenpferd verschrieben.

Beim Gang durch das kleine Zeltdorf gab es für große und kleine Besucherinnen und Besucher einiges an alten Handwerken wie Tonarbeiten, Schuh- und Glasperlenherstellung oder Lederverarbeitung zu beobachten. Neuzeitlich ging es hingegen auf der Diele zu, wo die Auswahl an leckeren Kuchen von Nourin Attya wahre Köstlichkeiten waren.