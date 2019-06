Das Kunsthandwerk entdeckt den Umweltschutz

Marion Barning aus Riede entführt die Besucher in ihre gefilzte Märchenwelt.

Es ist nicht zu übersehen: Das Kunsthandwerk hat den Umweltschutz entdeckt. Wer offenen Auges über die Kunsthandwerkermärkte der Region flaniert, kann immer mehr Alltagsprodukte aus recycelten Materialien entdecken. Eine Entwicklung, die auch am Sonntag rund ums und im Kreismuseum zu entdecken war.

Syke - Dietlinde Zacher, seit Jahren die starke Frau in der Organisation der Kreismuseums-Märkte, bestätigte diesen Eindruck: „Ja, es nimmt immer mehr zu, dass sich die Kunsthandwerker diesem aktuellen Thema widmen. Es ist in der Kunst angekommen.“ Als Organisatorin solcher Märkte weiß sie: „Man staunt und wundert sich, was manche aus Sachen, die man selber wegwirft, machen. Ich finde das sehr gut.“

Da ist etwa der Aussteller, der aus alten Autositzen schicke Umhängetaschen handarbeitet. „Früher habe ich die Autositze aus der Autoverwertung geholt“ sagt er. An anderer Stelle gibt es Rucksäcke oder Taschen zu sehen, die aus Planen von Lastwagen hergestellt wurden.

Natur pur sind die Fische mit den hübschen Halbedelstein-Augen, die Frank Sostmann aus Wesersteinen formt. Passend zu den Produkten aus vielerlei recycelten Materialien die herrlichen Märchenwollbilder, die Manuela Urban-Lehmann aus Nienburg anbot. Ihre Malereien aus Schafwolle sind schon außergewöhnlich.

Es ist erstaunlich, was aus alten CDs, Verpackungsmaterialen oder einfachen Schrott gewerkelt wird. Und immer wieder stoßen die Besucher auf Holzarbeiten, darunter aus alten Moorgehölzen. Aus Holz sind letztlich auch die Schreibstifte eines Ausstellers aus Lüneburg. Ins Auge der Frauen fallen unter anderem die Schmuckstücke aus Holz oder Bernstein.

Die Vielfalt des Kunsthandwerkermarktes machen aber immer noch jene Kunsthandwerker aus, die zu anderem Material greifen, zum Beispiel Ton. Aber der ist ja auch Teil der Natur. Ansonsten reicht das Angebot von hübschen Kissen bis zum Modeschmuck, von Gartenskuplturen bis zu den schönen handgezeichneten Sehnsuchtsbildern von Katja Priebe (Verden). Sie führt vor Ort vor, wie sie ihre Sehnsuchtsbilder oder die wilden Wohnwelten per Stift festhält.

Es sind um die 100 Kunsthandwerker, die im Kreismuseum und auf dem Gelände ihre handgearbeiteten Werke präsentieren. Darunterist auch Nico Loges mit ausgefallenen Holzarbeiten wie den Lesedaumen.

Neben der Museumsschmiede „arbeiten“ die Kinder unter anderem mit Sägen und basteln sich unter Anleitung der Museumspädagoginnen zum Beispiel Fische zum Mitnehmen für ihr Kinderzimmer. Blickfänge, vornehmlich für die Frauenwelt, sind die ideenreich gestalteten modischen Bekleidungen. Und nicht zu vergessen: die süßen und scharfen Leckereien für den Gaumen. Zum Beispiel die schmackhaften Säfte, Liköre und Brotaufstriche, die Melanie Bockhop vom Hof Bockhop in Asendorf-Graue seit einigen Jahren anbietet.

So bunt ist der Kunsthandwerkermarkt, für den Dietlinge Zacher wieder das sich ergänzende Angebot an Ausstellern zusammengestellt hatte: Kunsthandwerker aus der Region, aus dem Harz, aus Berlin, Köln oder dem Wendland sind ihrem Ruf nach Syke gefolgt. Und das Wetter, es strahlt – genau wie Museumsleiter Dr. Ralf Vogeding angesichts des enormen Besuches.

Ganz gleich ob im Sommergarten oder auf der Diele: Bei den vielen angebotenen Leckereien wird gerne Pause beim Rundgang eingelegt. Und der Musiker mit der keltischen Harfe spielt zu all dem auf und komplettiert das bunte Gesamtbild.