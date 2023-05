Kreismuseum: Positive Besucherzahlenentwicklung nach Corona

Von: Anke Seidel

Spannende Zeitreise im Kreismuseum: Gäste bestaunen das alte Sägewerk, das die frühere Holzverarbeitung wieder aufleben lässt. © Heinfried Husmann/Archiv

Das Kreismuseum Syke sucht neue Kräfte für die Museumspädagogik. Die Menge an angefragten Führungen ist außerordentlich hoch, erklärt Museumsleiter Niels Meyer.

Syke/Lembruch – Die Mitarbeiter des Kreismuseums in Syke sind am Limit: „Wir haben enorm viele Anfragen für Führungen und Buchungen“, so Museumsdirektor Nils Meyer. Deshalb sucht das Museum freie Mitarbeitende in der Museumspädagogik speziell für das Team Forum Gesseler Goldhort. Voraussetzung dafür: ein laufendes oder abgeschlossenes Studium der Archäologie, Geschichte oder Kulturwissenschaften. Am Montag hat das Kreismuseum die Stellenausschreibung auf seiner Internetseite veröffentlicht (www.kreismuseum-syke.de).

Dümmermuseum hofft auf positive Auswirkungen durch Publikumsmagnet Marissa-Ferienpark

Sie ist ein Beweis dafür, dass die Besucherzahlen enorm steigen – die Jahresbilanz 21/22 ein weiterer. Demnach haben sich die Besucherzahlen mehr als verdoppelt: 24 583 Gäste besuchten das Kreismuseum 2022, während es 2021 nur 11 366 gewesen waren. „Das lag vor allem an der sehr erfreulichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022, in dessen Verlauf der Museumsbetrieb wieder annähend in gewohnter Form verlaufen konnte“, ist dazu im Jahresbericht nachzulesen.

Das Dümmermuseum in Lembruch, das nur zehn Monate im Jahr geöffnet ist, besuchten im vergangenen Jahr 5 422 Menschen, während es 2021 nur 4 947 und im Jahr davor 3 026 gewesen waren. Durchaus möglich, dass die Besucherzahlen in den kommenden Jahren spürbar steigen, weil der neue Marissa-Ferienpark in der Nachbarschaft des Museums ein Publikumsmagnet ist – und das Dümmermuseum für viele Feriengäste womöglich nicht nur an Regentagen eine Option. Kontakte zum Park habe die neue wissenschaftliche Mitarbeiterin Karin Brinkmann schon geknüpft, berichtet Nils Meyer. Sie ist die Nachfolgerin der langjährigen Leiterin Sabine Hacke.

Dem verstorbenen Kulturpreisträger Peter Barthold Schnibbe © Gregor Hühne

Lange Schatten hatte die Corona-Pandemie auf den Museumsbetrieb in Syke und Lembruch gleichermaßen geworfen. 9 731 Besucher in Syke im Corona-Jahr 2020 waren der niedrigste Wert seit 35 Jahren: 1988 hatten 9 257 Gäste das Kreismuseum in Syke besucht. Das Dümmermuseum in Lembruch hatte im Pandemiejahr 2021 mehr als ein Drittel Besucher weniger als in „normalen“ Jahren, heißt es im Jahresbericht.

Über die Rückkehr zur Normalität ist Museumsdirektor Nils Meyer sichtlich froh – vor allem darüber, bewährte Programmpunkte und Aktionstage wieder uneingeschränkt anbieten zu können. Allein zum Frühlingsmarkt im April seien mehr als 3 500 Besucher gekommen, so Nils Meyer: „Das war unglaublich toll!“

Kreismuseum würdigt Lebenswerk des verstorbenen Kulturpreisträgers Peter Barthold Schnibbe

Im Übrigen birgt das kulturelle Programm des Kreismuseums in diesem Jahr eine außergewöhnliche Besonderheit: Ab dem 13. August ist in Syke eine Ausstellung mit den Werken des Weyher Künstlers Peter Barthold Schnibbe zu sehen – gewidmet dem Kulturpreisträger 2023, der die Preisverleihung tragischerweise nicht mehr miterleben konnte. Wenige Wochen zuvor war der Weyher völlig unerwartet gestorben (wir berichteten). Die Ausstellung im Kreismuseum spiegelt sein Lebenswerk.

Peter Barthold Schnibbe, 2023 verstorbener Kulturpreisträger des Landkreises Diepholz © Anke Seidel

Außerdem ist unter dem Dach des Kreismuseums, das als Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz firmiert, das Bauernhaus-Archiv mit Heinz Riepshoff an der Spitze angesiedelt. Im Jahr 2021 seien so viele Datensätze wie nie zuvor in die Datenbank des Bauernhaus-Archivs eingegeben worden, ist im Jahresbericht nachzulesen. Der Bestand habe sich von 7 000 auf 8 000 Gebäude erhöht.