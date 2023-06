Kreisel im Kreis Diepholz ‒ mancherorts gibt es viele, anderswo keine

Von: Gregor Hühne

Teilen

Diepholzer Kreisverkehr: Am Stadteingang der Kreisstadt an der Hindenburgstraße sorgt ein Kreisverkehr für einen freien und flüssigen Verkehrsfluss. © Jan Könemann

Kreisel und Ampeln regeln den Verkehr im Landkreis Diepholz. Wir stellen eine Auswahl vor und haben Kommunen gefragt, wie die Verkehrspläne aussehen.

Landkreis Diepholz – Kreisverkehre können die Bewegung im Straßenverkehr aufrecht erhalten und verhindern, dass Fahrzeuge an verkehrsarmen Ampeln beispielsweise in der Nacht unnötig anhalten müssen. Aber auch Fußgänger und Fahrradfahrer können von der runden Verkehrsführung profitieren. Wie sehen der Stand der Dinge und zukünftige Pläne im Landkreis Diepholz aus?

An Landes- und Bundesstraßen entscheiden nicht Kommunen, sondern die Landesbehörde für Straßenbau

In Syke gibt es drei Kreisverkehre, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. „Nach Abschluss des Neubaus des Edeka-Marktes in Barrien bestehen seitens der Stadt Planungen, einen Kreisverkehr in der Sudweyher Straße/Im Sande zu errichten.“

Laue gibt zu bedenken: „Es gibt auch Fälle, in denen nicht genügend Raum für die Einrichtung von Kreisverkehren zur Verfügung steht oder Ampeln doch das bessere Mittel darstellten, Verkehre zu lenken und zu regulieren“ Zudem seien Kreisverkehre nicht immer eine sinnvolle Alternative zu Lichtsignalanlagen (also Ampeln), teilt die Syker Bürgermeisterin mit. Bei hohem Verkehrsaufkommen, insbesondere, wenn die Seitenarme unterschiedlich hoch frequentiert werden, könnten Kreisverkehre sogar den Verkehr verlangsamen und zu Rückstaus führen.

Einige Kreisverkehre im Landkreis Diepholz regeln den Verkehr wie hier in Syke. Es überwiegen die Ampelanlagen. © Fabian Pieper

Sicherlich wünsche sich der Rat der Stadt mit der Bürgermeisterin mehr Kreisverkehre in Syke, so die Verwaltungschefin. Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass Syke dort, wo Kreisverkehre in der Stadt positiv gesehen werden, nicht Trägerin der Straßenbaulast sei und selbst keine Kreisverkehre einrichten könne.

Die Zuständigkeit für Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen liegt bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Die Kommunen besprechen Überlegungen und Möglichkeiten zur Einrichtung von Kreisverkehren mit diesem Amt.

Diepholz: Einige Ampeln erhalten, damit praktische Fahrprüfungen möglich bleiben

Sulingens Bürgermeister Patrick Bade ordnet die Stimmung im Rat seiner Stadt „als durchaus pro Kreisverkehr“ ein. „Ohne hier für jedes einzelne Ratsmitglied sprechen zu wollen.“

Derzeit gebe es in Sulingen aber nur einen Kreisverkehr an der Langen Straße am ZOB. Als weitere mögliche Orte befänden sich der Kreuzungsbereich Lange Straße/Bassumer Straße sowie Lange Straße/Galtener Straße in der Überlegung. Die Idee, an der Umgehungsstraße B 214/B 61 einen Kreisverkehr im Bereich der Vorwerker Heide (Abfahrt Ost) einzurichten, konnte in der Vergangenheit „leider nicht realisiert werden“, so Bade.

In der Kreisstadt Diepholz gibt es sechs Kreisverkehre, die durch die Stadt Diepholz erbaut wurden, teilt Stephanie Paul von der Pressestelle des Rathauses mit. „Der neueste Kreisel wurde im Jahr 2022 bei der Umgestaltung der Hindenburgstraße für den Straßenverkehr freigegeben.“ Zudem seien im Rahmen der Umgehungsstraße zwei Kreisverkehre in Richtung Vechta und Richtung Barnstorf errichtet worden. Allerdings sei die Stadt dort nicht die Erbauerin der beiden Kreisel.

„Derzeit gibt es keine Überlegungen für weitere Kreisverkehre“, heißt es aus dem Rathaus. Die noch verbliebenen Ampelkreuzungen würden nach aktuellem Stand bestehen bleiben müssen, da diese Voraussetzung dafür sind, dass in Diepholz praktische Fahrprüfungen abgelegt werden können. „Dies möchte die Stadt Diepholz gerne erhalten und bezieht auch diesen Punkt in die straßenverkehrlichen Überlegungen mit ein“, so die Pressestelle.

Warum sind vergleichsweise vielen Kreisverkehre in der Kreisstadt? „Vor vielen Jahren wurde durch einen externen Verkehrsplaner ein Gesamtverkehrsplan für das Stadtgebiet erstellt“, heißt es aus dem Rathaus. „Dieser hatte insbesondere die sichere und schnelle Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer zum Ziel.“ Für viele Kreuzungs- und Knotenpunkte seien in Anlehnung an Untersuchungen und Verkehrszählungen oftmals Kreisverkehre vorgeschlagen worden. Diese seien dann als langfristiges Konzept bei Straßenmaßnahmen, wie beispielsweise der Umgestaltung der zentralen Verkehrsachse Steinfelder Straße, Mollerstraße, Hindenburgstraße aufgenommen und schrittweise umgesetzt worden.

Weyhe denkt über sogenannte Mini-Kreisverkehre nach

Anders sieht es in der Gemeinde Weyhe aus. Pressesprecher Sebastian Kelm erklärt: „Weyhe hat keinen Kreisverkehr.“ Ampelkreuzungen gibt es dagegen mehrere. Sieben an Kreisstraßen sowie eine weitere, die an der K 118/L 331 (Rieder Straße) im Bau ist. Die Fertigstellung der Anlage durch die NLStBV war für das erste Halbjahr 2023 vorgesehen. Hinzu kommen laut Auskunft „insgesamt neun Ampelkreuzungen an Bundes-, Landes- oder Gemeindestraßen“.

Aktuelle Planungen für Kreisverkehre in Weyhe im Zuständigkeitsbereich des der NLStBV seien der Gemeinde nicht bekannt. Die mögliche Einrichtung mehrerer Kreisverkehre ist aber laut Kelm im Verkehrsentwicklungsplan (Hauptstraße/Lahauser Straße) beziehungsweise im Lärmaktionsplan (Sudweyher Straße/Im Mühlengrunde, Im Mühlengrunde/Kirchweyher Straße sowie Melchiorshauser Straße/Syker Straße) enthalten. Laut Pressesprecher wird für die Knotenpunkte Richtweg/Bahnhofstraße und Richtweg/Am Kuhzaun die Variante eines sogenannten Mini-Kreisverkehres im Zuge des Straßenausbaus geprüft.