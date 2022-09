Kreis Diepholz: Kein freier Wohnraum mehr für Geflüchtete

Von: Anke Seidel

Müssten Geflüchtete nach ihrer Ankunft im Landkreis Diepholz bald in Turnhallen unterkommen? „Der Wohnraum ist nicht mehr da“, erklärt Kreisrätin Ulrike Tammen.

Landkreis Diepholz – Jetzt wird es eng, im Wortsinn. Denn die Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine und aus anderen Ländern sind erschöpft, die Städte und Gemeinden deshalb ratlos. Das stellte Kreisrätin Ulrike Tammen im Fachausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales klar, der unter Leitung von Wiebke Wall (SPD) im Diepholzer Kreishaus tagte.

Kosten müssten laut Landkreis Bund und Land bezahlen

Mit Hochdruck arbeiten die Kommunen demnach daran, die stetig neuen Flüchtlinge angemessen unterzubringen. „Der Wohnraum ist nicht mehr da!“, so die Kreisrätin. „Die Kollegen telefonieren sich die Finger wund auf der Suche nach Unterbringungsplätzen.“ Genau deshalb schloss Ulrike Tammen nicht aus, dass in der Zukunft auch Turnhallen für die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine und anderen Ländern als Gemeinschaftsunterkünfte genutzt werden müssen.

Was für Wilken Hartje (CDU) eine neue Sicherheits-Herausforderung bedeuten würde: „Wenn wir große Einrichtungen belegen, müssen wir ja auch für 24 Stunden Betreuung sorgen. Es muss Personal her. Wer bezahlt das?“ Am Ende würden Bund und Land die Kosten übernehmen, antwortete Ulrike Tammen. Das sei zumindest angekündigt, das Geld komme später.

Wie groß der Zustrom an Flüchtlingen ist, hatte zuvor Rainer Norzel als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Soziales mit aktuellen Zahlen bewiesen. Im Schnitt verzeichne der Landkreis pro Woche zwischen 25 und 50 Zugänge aus der Ukraine und bis zu 14 aus anderen Ländern. Anfang April hatte der Landkreis 1 581 ukrainische Flüchtlinge registriert, von denen der weit größte Teil (1 475) privat eingereist war und 106 dem Landkreis von der Landesaufnahmebehörde zugewiesen worden waren. Am 9. September waren es bereits 2 630 Ukrainer, von denen 2 019 privat eingereist und 611 über die Landesaufnahmebehörde gekommen waren.

Die meisten leben in Weyhe (354) und Diepholz (340), gefolgt von Stuhr (283) und Bruchhausen-Vilsen (267). Syke hat 246 Schutzsuchende aus der Ukraine, Sulingen 170, Bassum 165, Lemförde 153, Rehden 122, Barnstorf 120, Twistringen 113, Wagenfeld 105, Kirchdorf und Siedenburg je 74 und Schwaförden 64.