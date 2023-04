Kreis Diepholz gibt 20 Euro Sozialrabatt auf Deutschland-Ticket

Von: Anke Seidel

Begrüßen das Deutschland-Ticket und möchten den ÖPNV weiter verbessern: (v.l.) Fachdienstleiter Thorsten Abeling, Kreisrätin Britta Korfage und Landrat Cord Bockhop vor einer Info-Tafel mit den Landesbuslinien. Insgesamt gibt es bereits vier solcher Angebote im Landkreis Diepholz. © Anke Seidel

Am 1. Mai startet das 49-Euro-Ticket in der Bundesrepublik. Der Landkreis Diepholz unterstützt Menschen mit besonderem Hilfebedarf.

Landkreis Diepholz – Der Verkauf ist bereits gestartet, aber bis zur ersten Fahrt dauert es noch 25 Tage: Das Deutschland-Ticket für den Pauschalpreis von 49 Euro steht zurzeit auch beim Landkreis Diepholz im Fokus. Denn in diesem Lebensraum erhalten Menschen mit besonderem Hilfebedarf einen Sozialrabatt von 20 Euro auf das neue Pauschalangebot. So hat es der Kreistag beschlossen.

Landkreis Diepholz: 9 Bahnhöfe, 4 Landesbuslinien und ein weites ÖPNV-Netz

Landrat Cord Bockhop, Kreisrätin Britta Korfage und Thorsten Abeling als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bildung sind gespannt, wie viele Menschen sich insgesamt für das Deutschland-Ticket entscheiden. „Einfach ausprobieren“, schlägt der Landrat den Bürgern die Nutzung des neuen Tickets vor – in dem Wissen, „dass es nur so viel wert ist, wie der ÖPNV selbst“. Will heißen: Das Netz von Bus und Bahn ist vor Ort ein entscheidender Faktor.

Der Landkreis Diepholz verfügt an der Strecke Bremen-Osnabrück nicht nur über insgesamt neun Bahnhöfe von Dreye bis nach Lemförde, sondern genauso über vier Landesbuslinien und ein Netz von weiteren ÖPNV-Strecken – nicht nur für den Schülerverkehr – und ist bemüht, dieses Netz weiter auszubauen. Erst vor zwei Jahren hatte er ein Förderprogramm von 3,75 Millionen Euro aufgelegt. Daraus können die 15 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in diesem Lebensraum bis zu 50 000 Euro pro Jahr erhalten, wenn sie ihr Busnetz verbessern (wir berichteten).

Das gesamte Angebot können die Bürger ab 1. Mai für 49 Euro pro Monat nutzen – und weit mehr: Das Deutschland-Ticket gilt bundesweit im Nahverkehr. Analog zum Neun-Euro-Ticket, das im vergangenen Jahr bis zu 58 Prozent mehr Fahrgäste allein im Landkreis auf die Schiene gebracht hatte, scheint die Nachfrage nach dem Deutschland-Ticket schon vor dem Start groß zu sein. Wie Thorsten Abeling als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bildung berichtet, seien schon am ersten Verkaufstag 800 Tickets über die App des VBN geordert worden, außerdem habe es 6 000 Vor-Registrierungen gegeben. Zum Verbundgebiet des VBN, des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen, gehören die Landkreise Diepholz, Oldenburg, Osterholz, Verden und Wesermarsch sowie die Städte Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Oldenburg, außerdem Teile der Landkreise Cuxhaven, Nienburg und Rotenburg.

Das Deutschland-Ticket ist primär digital erhältlich oder bei der Bremer Straßenbahn-AG

Kreisrätin Britta Korfage erläutert, wo die Bürger das Deutschland-Ticket zurzeit kaufen können: digital über die Fahr-Planer-App sowie die VBN-App – und online bei der BSAG, der Bremer Straßenbahn-AG. Sie ist in diesem Fall zuständig für den Landkreis Diepholz. Wer ein handfestes Ticket im Portemonnaie vorzieht, kann auch das bei der BSAG erwerben – im Scheckkartenformat mit einem Chip, der monatlich aufgeladen werden kann. In einer Übergangsfrist bis zum Ende des Jahres könnte es – technisch bedingt – aber auch ein Papierdokument mit einem QR-Code geben. Wichtig sei, so die Kreisrätin, während der Fahrt immer den Personalausweis vorzeigen zu können.

Das Deutschland-Ticket gilt vom ersten bis zum letzten Tag eines Monats und wird als Abo verkauft, weil Ziel der langfristige Umstieg auf den ÖPNV ist. Kunden zahlen beim Direktkauf monatlich im Voraus per Lastschrift – oder beim Kauf via Fahr-Planer-App per Kreditkarte. Das Ticket gilt für eine Person, wobei Kinder unter sechs Jahren grundsätzlich kostenlos mitfahren. Die Mitnahme des Fahrrads oder des Hundes kostet allerdings extra.

Wer das Deutschland-Ticket zunächst einen Monat lang ausprobieren oder nur für den Urlaub nutzen möchte, dem rät Landrat Cord Bockhop schon beim Kauf zur Abo-Kündigung. Grundsätzlich begrüßt er das neue deutschlandweite Nahverkehrs-Ticket als ein Verbundsystem, das für den bundesweiten Flickenteppich der unterschiedlichen Verkehrsverbünde eine ganzheitliche Lösung schaffe: „Das ist der richtige Weg: einfach und pauschal!“ Das neue Ticket sei „die Flat-Rate, aber nicht das Rund-um-Sorglos-Paket“: Über bestimmte Kriterien und Konstellationen müssten sich die Bürger schon selbst informieren.

Landrat Cord Bockhop verärgert über andere Kommunen

Dass manche Kommunen schon vor der ersten Fahrt über Sonderzuschüsse für ihre Bürger nachdenken und damit aus der Solidargemeinschaft ausscheren würden, ärgert Cord Bockhop. Denn wenn diese Kommunen andererseits aus finanziellen Engpässen heraus an vielen Stellen schon jetzt den Rotstift ansetzen müssten, sprich sich die Vergünstigung eigentlich gar nicht leisten könnten, müsse das am Ende der ländliche Raum mitbezahlen – für den Landrat völlig inakzeptabel.

Menschen mit besonderem Hilfebedarf einen Sozialrabatt zu gewähren, sei etwas anderes. Im Landkreis Diepholz können sie sich nach dem Kauf des Deutschland-Tickets auf Antrag 20 Euro erstatten lassen. Berechtigt sind Empfänger von Bürgergeld, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung sowie von Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz.