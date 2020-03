Das Krankenhaus am Rande der Stadt

Von Michael Walter

Syke – Jetzt also auch Syke: Kurz vor Ablauf der Frist bewirbt sich die Stadt als Standort für das geplante Zentralkrankenhaus für den Landkreis Diepholz. Die Fläche dafür liegt an der Westernheide und wird begrenzt von den Straßen Am Lindhof und Finkenberg.

Nach einer Info-Veranstaltung beim Landkreis Ende Januar habe Bürgermeisterin Suse Laue gedacht, Syke sei von vornherein raus aus dem Rennen, erzählt sie. „Ein näherer Blick in das Pflichtenheft, das der Landkreis als Grundlage für das Bewerbungsverfahren erstellt hat, ergab allerdings: Syke kommt durchaus in Frage.“

Laue schildert: Nach einer ersten Prüfung im Bauamt der Stadt habe man zunächst drei mögliche Standorte ins Auge gefasst. Eine grundsätzlich geeignete Fläche am Hoyaer Berg sei aus zwei Gründen wieder verworfen worden: Wegen der relativ schlechten Verkehrsanbindung und der komplizierten Eigentumsverhältnisse mit kleinen Grundstücken und einer Vielzahl von Eigentümern. Eine andere im Norden Barriens aus ähnlichen Gründen.

So sei die Wahl auf die Westernheide gefallen. Sie erfülle die wesentlichen Kriterien, die der Landkreis als Voraussetzungen für eine Bewerbung aufgestellt hat.

Das wären zunächst mal die Größe von sechs bis neun Hektar, die Verkehrsanbindung und die Erreichbarkeit für eine möglichst große Zahl von Einwohnern innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit.

Die sich möglicherweise am stärksten aufdrängende Fläche – an der B 6 gegenüber der Einmündung der Nordumgehung – hat die aufgrund Grund einer anderen Vorgabe nicht ins Auge gefasst: Sie muss im Flächennutzungsplan als bebaubar dargestellt sein. Das wäre in diesem Fall jedoch nicht so. Anders die Fläche an der Westernheide: Die ist grundsätzlich schon mal als Bauland im Gespräch gewesen und entsprechend ausgewiesen. „Eine F-Plan-Änderung wäre dann zwar immer noch erforderlich“, sagt Laue. „Das wäre aber wesentlich einfacher als bei einer Fläche, die als nicht bebaubar dargestellt ist.“

Ein Haken an der Sache: Das Land gehört nicht der Stadt. Laut Laue handelt es sich um private Flächen, und es gibt ältere Vorverträge mit der Kreissparkasse, die dort langfristig ein Baugebiet entwickeln wollte. „Gespräche mit der Kreissparkasse haben wir schon geführt“, sagt Laue. „Die größte Herausforderung ist für uns aber eine andere: Wir müssten notariell beglaubigte Absichtserklärungen der Grundeigentümer beibringen, aus denen hervorgeht, dass sie grundsätzlich verkaufen würden.“

Die Bewerbungsfrist beim Landkreis läuft morgen ab. Noch heute will Suse Laue die Bewerbung dem Verwaltungsausschuss des Syker Rats vorstellen, damit auch die Syker Politik noch ein Votum dazu abgeben kann. Nach dem Einreichen der Bewerbung kann die Stadt dann noch bis zum 23. März ergänzende Unterlagen nachreichen. Die Entscheidung über den Klinikstandort soll der Kreistag am 22. Juni treffen.

Warum bewirbt Syke sich überhaupt? Gibt es nicht genug andere Baustellen, um die sich Stadt und Politik kümmern müssen? – Suse Laue: „Ich verspreche mir eine deutlich bessere ärztliche Versorgung, wenn wir hier Krankenhausstandort wären. Es fehlt noch immer eine Hausarztpraxis in Syke, und wenn Sie einen Termin beim Facharzt brauchen, müssen Sie oft wochenlang warten. Auch für die Gerwerbeansiedlung wäre ein Krankenhaus als weicher Standortfaktor wichtig. Und stellen’se sich mal vor, es gäbe ‘ne Geburtsklinik in Syke: Das wäre doch cool!“

Und wie bewertet sie die Chancen? – „Kommt drauf an, wie man gewichtet. Wenn es nach der geografischen Lage geht, müsste Twistringen das Krankenhaus kriegen, wenn es darum geht, was an Infrastruktur schon vorhanden ist, Sulingen. Und wenn es darum geht, wo die meisten Leute leben, dann Syke.“