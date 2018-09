Enttäuschende Kulisse für Auftakt von Jazz Folk & Bike

Syke - Dass der Start von Jazz Folk & Bike in diesem Jahr auf den kältesten Abend seit Monaten fallen würde, hatten die Veranstalter um JFK-Chef Gerd Harthus sicher nicht unbedingt herbeigewünscht. Doch mögen die äußeren Umstände mitverantwortlich gewesen sein für eine doch eher enttäuschende Kulisse zum Festivalauftakt: Knapp drei Dutzend Zuhörer fanden am Freitagabend den Weg in den Garten des Syker Vorwerks.

Wer innerlich und äußerlich auf Sommer eingestellt war, musste frieren. Dabei war die „Lazarev Project Group“, die Harthus zur Eröffnung eingeladen hatte, durchaus zum Einheizen geeignet. Der aus Russland stammende Gitarrist Igor Lazarev, der in den 90er-Jahren als Straßenmusiker nach Deutschland kam, widmet sich der klassischen Fusion-Musik, jener vielschichtigen Mischung aus Jazz und Rock, der sich seit den 70er-Jahren vor allem E-Gitarristen verschreiben.

Live präsentiert Lazarev, der in St. Petersburg Musik studierte und heute mit seiner Familie in Bonn lebt, sein Projekt als Trio, und er hat in Christian Kussmann am Bass und dem Drummer Bernhardt Spiess zwei Mitstreiter gefunden, die wissen, dass die Komplexität dieser Musik eine weit über die reine Begleitung hinausgehende Virtuosität erfordert. Vor allem das kraftvolle Spiel des Bassisten scheint den Mann an der Sologitarre bisweilen vor sich herzutreiben, sei es bei komplizierten Unisono-Parts wie bei dem Funk-Stück „Let’s break together“ und dem schrägen, Lazarovs halbwüchsigen Töchtern gewidmeten „Pubertat“ , bei vertrackten Soli oder gelegentlichen schnellen Bebop-Untermalungen.

Igor Lazarev selbst weiß natürlich, dass Fusion heute um Eklektizismus nicht herum kommt und bedient sich munter bei den Guitar-Heroes vergangener Jahrzehnte, bei den krachenden Akkorden eines Alan Holdsworth, den samtig fließenden Läufen Pat Methenys, der Luftigkeit Larry Carltons oder den gefühligen Themen Gabor Szabos. Und natürlich dürfen saftige Funk-Akkorde nicht fehlen, so dass man mittendrin auch mal an Mother’s Finest erinnert wird.

Sein Gespür für Melodien hält die Musik zwischen den Jazzsoli durchweg eingängig. Zwischendurch widmet er eines der schönsten Stücke des Abends einem seiner Vorbilder: Das schnelle „Very Personal“ schrieb er zu Ehren des Saxofonisten Michael Brecker und in Anlehnung an dessen Stück „Nothing Personal“. Hier darf dann auch der Schlagzeuger mit einem Solo sein Können in den Vordergrund stellen und auf den zweiten Teil des Abends einstimmen.

Das Hansa-Kino präsentierte nach dem Konzert den Film „Whiplash“, ein preisgekröntes Musikdrama um den jungen New Yorker Jazz-Drummer und Musikstudenten Andrew Neiman (Miles Teller), der durch seinen Lehrer (Oscar für J. K. Simmons) durch Psychoterror und Sadismus zu Trommel-Höchstleistungen getrieben wird, bis ihm buchstäblich das Blut aus den Fingern spritzt.

Toll die Atmosphäre im Park bei Dunkelheit vor großer Leinwand und exzellentem Sound. Fast alle Besucher harrten trotz der Kälte aus und wurden am Ende mit einem Finale belohnt, das zumindest die Jazzfreunde so schnell nicht vergessen dürften.