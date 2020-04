Kontaktsperre für Blaumeisen: Vogel-Krankheit verursacht Massensterben

Bedroht: Viele Blaumeisen sterben derzeit an Suttonella ortnithocola, einer bakteriellen Lungenerkrankung.

Landkreis Diepholz - Im Landkreis Diepholz hat sich der Verdacht bestätigt, die Ursache für das derzeitige Massensterben von Blaumeisen ist geklärt. Der Nabu schreibt auf seiner Internetseite: „In den niedersächsischen Kreisen Diepholz und Ammerland sowie im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen wurde bei Untersuchungen toter Blaumeisen das Bakterium Suttonella ortnithocola nachgewiesen.“

Die Identität des Erregers sei vergangene Woche vom Veterinärwesen und Verbraucherschutz Diepholz vermeldet worden.

Die Krankheit ruft vor allem eine Lungenentzündung bei den Tieren hervor und führe in vielen Fällen zum anschließenden Tod. Seit Anfang März seien laut Nabu deshalb besonders viele erkrankte Vögel beobachtet worden, die in vielen Fällen zeitnah daran gestorben seien.

Niedersachsen bildet Schwerpunkt der Blaumeisen-Krankheit

Seit Anfang April bittet der Nabu deshalb darum, Fälle der Krankheit über ein Onlineformular auf der Internetseite des Naturschutzbundes zu melden. Der Landkreis Diepholz gehört zu den Regionen mit erhöhter Ausbreitung, bisher gebe es über 26.000 Fälle im Bundesgebiet, das westliche Niedersachsen gehöre derzeit zu den Schwerpunktregionen der Krankheit.

Die Nabu empfiehlt deshalb Anziehungspunkte für Vögel, also Futter und Badestellen, umgehend zu beseitigen, damit Vögel sich weniger leicht anstecken können – also eine Art Social Distancing für Vögel. Diese Maßnahme soll zunächst für mindestens drei bis vier Wochen eingehalten werden. Ein naturnaher Garten soll hingegen in der Brutzeit für die Erholung der Tiere beitragen.

Die Krankheit betrifft fast ausschließlich Meisensarten, dabei vor allem die kleineren, von denen die Blaumeisen in Deutschland am weitesten verbreitet seien. Laut Nabu seien auch seltenere Arten wie Tannen- und Haubenmeisen betroffen, vermutlich auch die Sumpf- und Weidenmeisen. Die größeren Kohlmeisen seien hingegen seltener Betroffen. Für Menschen und Haustiere ist der Erreger jedoch ungefährlich.

Folgen des Meisensterbens noch nicht genau abgeschätztbar

Die Folgen des Meisensterbens für das Ökosystem können noch nicht genau abgeschätzt werden. In betroffenen Gebieten sei davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil des Blaumeisenbestands nun erst mal dezimiert ist. Zum einen könne das bedeuten, dass sich die Anzahl der Tiere aufgrund geringer Konkurrenz wieder stark erholen kann. Auf der anderen Seite bestehe nun jedoch die Gefahr, dass die Krankheit der Beginn eines Abwärtstrends ist, wie es derzeit auch beim Grünfink sei, dessen Bestand durch eine Krankheit seit 2013 zurückgehe.

Der Erreger der Blaumeisenkrankheit wurde erstmals 1996 in Großbritannien festgestellt. Die Krankheit trete dort regelmäßig und flächendeckend auf, habe aber dort bisher noch zu keinem Massensterben der Blaumeisen geführt. Erst über zehn Jahre danach gab es dann auch einen ersten Fall außerhalb des Vereinten Königreichs – 2017 wurde in Finnland der erste Fall gemeldet.

Seit April 2018 gab es dann auch die ersten Fälle in Deutschland. Laut Nabu sei das massenhafte und überregionale Auftreten bisher einzigartig. In diesem Jahr seien neben Deutschland noch mindestens Luxemburg und Belgien davon betroffen.

Mehrere Ämter stellen Erreger als Ursache als Todesursache fest

Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit stelle bei untersuchten Vögeln aus den Landkreisen Diepholz und Ammerland erstmalig den Erreger als Todesursache fest. Fast zeitgleich habe das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe das gleiche festgestellt.

Der Nabu schreibt: „Um das Ausmaß, die räumliche Verbreitung und den zeitlichen Verlauf der Epidemie und die davon betroffenen Vogelarten ermitteln und dokumentieren zu können, ruft der Nabu weiterhin dazu auf, Fälle von kranken oder offensichtlich an der Krankheit verstorbenen Vögeln über sein Online-Formular zu melden.

Auch die Einsendung toter Vögel zur Untersuchung ist weiterhin sinnvoll.“ Weiter heißt es: „Dadurch kann die geografische Verbreitung der Epidemie durch Labornachweise abgesichert werden, was die Interpretation auf Basis der Verdachtsmeldungen unterstützt. Nur dadurch ist es außerdem möglich, Todesfälle durch Suttonella ornithocola von anderen Krankheiten zu unterscheiden.“