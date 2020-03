Komplex – nicht kompliziert

Von Claudia Spalkhaver

Syke – Mit Sekt oder O-Saft und einer Rose begrüßten die Gastgeber am Samstag die weiblichen Gäste im Gleis 1, wo Sängerin und Kabarettistin Katie Freudenschuss am Vorabend des Weltfrauentags ihr aktuelles Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie“ präsentierte.

Beim Blick in den Saal dann leichtes Erstaunen: Es war sehr locker bestuhlt, Plätze blieben leer. Gut ein Dutzend Leute hatten – wegen Corona?! – ihre Karten zurückgegeben. Nun, selbst schuld! Sie haben was verpasst!

Katie Freudenschuss begrüßte ihr Publikum erfreut mit den Worten: „Ihr seid da, ihr seht gesund aus, ihr geht noch unter Menschen.“

Freudenschuss beschreibt die Entstehungsgeschichte ihres Bühnenprogramms. Sie sei nicht recht vorangekommen, habe aber gelesen, wenn man kreativ sein wolle, brauche es einen leeren Schreibtisch. Also hat sie einen auf dem Flohmarkt erstanden – der wurde schon leer verkauft. Mit dem Programm ist sie nicht weiter gekommen, aber sie hat in der Tischschublade das Tagebuch einer jungen Frau im Österreich der 50er Jahre gefunden, das sie unglaublich fasziniert hat. Mit der Protagonistin konnte sich Katie gleich identifizieren. Die bekommt mit 26 – endlich! – einen Heiratsantrag. Dabei hat doch eine Frau bis 25 einen Charakter ausgebildet – und dann wird es kompliziert! Ihr würde man ja auch vorwerfen, kompliziert zu sein. Ein Freund hat ihr den Spitznamen „Compli-Katie“ verpasst. „Männer verwechseln eben kompliziert mit komplex.“

Die Halbösterreicherin Freudenschuss liest mit wunderbarem Akzent Passagen aus dem Tagebuch vor. Das Publikum begleitet so das Leben von Frau Weissenböck, ihrem Mann Friedrich und dem Postboten Alexander für über ein Jahr.

Dem Antrag folgt im Brautmodengeschäft der Kampf mit der Figur und Blähungen. Freudenschuss hat Trost parat: „Irgendwo am Körper hat jede Frau eine Stelle, die der Taille von Audrey Hepburn entspricht.“ Bei ihr selbst sei das der rechte Oberschenkel. Immer noch besser, als wenn’s der Oberarm wäre.

Dann die Hochzeit: Egal ob damals oder heute – es gibt immer einen Onkel, der auf so einer Familienfeier ein „Gedicht“ vorträgt. Immer „ganz knapp vorbei am Showbiz“. Katie Freudenschuss trägt so ein Gedicht für Giovanni aus dem Publikum zum Geburtstag vor – reim dich, oder ich fress dich. Das macht sie so grandios, es tut körperlich weh.

Die Hochzeitsnacht: „Warum kriegen in allen Religionen und Märchen die Männer immer so ‘ne Jungfrau hinterhergeschmissen?“ Hier kann Frau Freudenschuss ganz böse, ganz handfest, aber eben auch sehr anschaulich. Was machen Selbstmordattentäter, wenn sie denn im Paradies angekommen sind, mit den 72 Jungfrauen? Zumal jede 60 Ellen groß ist. Knapp 70 Meter! Wie soll das gehen? Freudenschuss hat zur Veranschaulichung eine Ken-Barbiepuppe dabei. Den Rest überlässt sie der Fantasie des Publikums.

Der Frust im Alltag anno 1955: Da hilft nur „Frauengold“, wie die Frauenzeitschrift „Constanze“ empfiehlt. „Wobei da der Alkohol noch der harmloseste Inhaltsstoff war.“ Freudenschuss spricht Playback zum Originalwerbespot von damals. Das ist sehr befremdlich und gleichzeitig ganz großes Kino.

Soll Frau Weissenböck bei ihrem ungeliebten Ehemann bleiben? Warum, so fragt sich Freudenschuss, bleibt Melania Trump bei ihrem Mann?

„Man findet sie mit-doof, weil sie mit diesem Vollspacken zusammen ist.“ In einem fiktiven Telefonat mit ihrer Schwester erklärt Melania, alias Katie, das: Sie muss die Welt retten. Sieben Mal hat sie schon verhindert, dass der erzürnte Gatte mit hochrotem Kopf spontan den hochroten Knopf drückt – „Stand by your man.“

Dann verliebt sich Frau Weissenböck in den Postboten Alexander. Frau Freudenschuss will wissen, welche Liebesgeschichten sich so bei ihrem Publikum zugetragen haben. Hier merkt man: Sie kann auch Impro-Theater. Ganz ungezwungen plaudert sie mit einem Paar aus dem Publikum, entlockt beiden ihre Geschichte. Sich am Klavier begleitend, singt sie dann die Story von dem Volker und der Dorothea, die sich 1987 bei strömendem Regen in Mannheim auf einem Genesis-Konzert kennen und lieben gelernt haben. Das Publikum ist begeistert.

Leider endet das Tagebuch abrupt nach dem Eintrag, dass Frau Weissenböck beschlossen hat, dem Alexander mit einem selbstgeschriebenen Lied ihre Liebe zu gestehen und dann – wer weiß? – mit ihm einen Neuanfang zu wagen. Eigentlich ist da auch der Abend mit Frau Freudenschuss zu Ende. Als Zugabe gibt es aber nochmal Impro at its best: Katie Freudenschuss rekonstruiert das verlorene Liebeslied von Frau Weissenböck an Alexander mit Stichworten über Syke, die ihr das Publikum in den Raum wirft. Nach den Melodien von „Love me tender“ und „Imagine“ werden der Hohe Berg, das Friedeholz, die Hache und der Mühlenteich besungen. Der Rudi aus Wachendorf, der Syker Knüppel und die Suse bekommen ihr Fett weg und alles gipfelt in den Refrain: „Komm nach Syke mit mir und das Gymnasium wartet auch hier.“ Wie schön!