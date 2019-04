Komödiantische Steigerung

Syke - Von Michael Walter. Die erste Halbzeit vergessen wir besser mal ganz schnell. Die zweite kann sich dagegen sehen lassen. Nein: Wir analysieren hier jetzt nicht den Auftritt von Borussia Dortmund bei den Bayern. Wir sprechen vom Radio Bremen Vier Comedy Club on Tour, der am Freitag mal wieder bei der Tanzschule von Sonja Augustin an der Herrlichkeit zu Gast war.

Don Clarke, Robert Alan und Moses W. waren die Protagonisten des Abends, die abwechselnd je zweimal für jeweils 15 bis 20 Minuten auf der Bühne standen. Doch zumindest mit den ersten beiden mochte das Publikum im gut besetzten Saal anfangs nicht so recht warm werden.

Bei Don Clarke lag das weniger daran, dass er Syke ein paar mal bewusst englisch – also „Saiki“ – aussprach (der Syker als solcher kann da ja erfahrungsgemäß sehr nachtragend sein, wenn jemand den Namen seines Heimatorts falsch ausspricht). Vielmehr schien es, als wüssten die Zuschauer mit seiner lauten, oft derben Art nicht so recht etwas anzufangen. Ist der jetzt lustig oder nur grob? Das sollte sich allerdings in der zweiten Hälfte des Abends geradezu ins Gegenteil verkehren. Da hatte Clarke das Publikum fest in der Hand, feuerte die Pointen gleich salvenweise ab und wusste weit besser zu dosieren – zum Beispiel wie weit unter die Gürtellinie er gehen konnte. 30 Jahre Bühnenerfahrung zahlten sich da spürbar aus.

„Das hättet ihr nicht gedacht, dass ich so gut bin“, kokettierte Clarke am Ende seines zweiten Auftritts. „Als ich auf die Bühne kam, habt ihr euch doch bestimmt gefragt: Was will denn der Taxifahrer hier?“

Ähnliches Bild bei Robert Alan: Im ersten Block wirkte das Publikum eher ratlos ob der weitgehend sinnfreien Miniaturlieder, zu denen er sich am Keyboard begleitete. Beispiel gefällig? „Alles wird besser, wenn man es mit Käse überbackt. Alles außer Nazis.“ Vielleicht noch eins? „Dein Opa war Nazi, dein Vater war Hippie, und alles, was du bist, ist vegan.“ Aus, Punkt, Schluss. Da kommt nicht mehr. Kann man witzig finden, muss man aber nicht. Taten viele auch nicht.

Im Fußball würde man sagen: In der zweiten Halbzeit hat Robert Alan sein System umgestellt. Da setzte er auf etwas längere Formen und zusammenhängendere Geschichten und baute seine Pointen viel sorgfältiger auf – was ihm sein Publikum mit deutlich mehr Applaus als im ersten Teil dankte.

Auslöser für diese „Systemumstellungen“ nach der Pause bei Alan wie bei Clarke könnte durchaus Moses W. gewesen sein, der im ersten Durchgang mit Abstand am besten bei den Zuschauern ankam. Weil er von Anfang eher auf Geschichten erzählen setzte als auf mehr oder weniger originelle Oneliner. Damit hatte er den ersten Teil des Abends im Grunde gerettet.

Sein Themenspektrum reichte von deutschsprachiger Popmusik bis zu Kindheitserinnerungen an Sommer in Deutschland mit Wassereis und Freibad-Pommes. Musikalische Schwerpunkte setzte er, indem er bewies, dass „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ in praktisch allen Musikstilen interpretierbar ist. Von NDW bis Heavy Metal. Und Moses W. empfahl sich dabei außerdem als äußerst annehmbare Parodie von Howard Carpendale.