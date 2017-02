Falsche und richtige Signale

Barrien - Ein Kommentar von Michael Walter. Sie konnten einem fast leidtun: Weit mehr als drei Stunden mussten sich die Zuhörer im Barrier Ortsrat gedulden, bis sie am Ende der Sitzung im Rahmen der Einwohnerfragerunde zu Wort kamen.

Weit mehr als drei Stunden mussten sich die Zuhörer im Barrier Ortsrat gedulden, bis sie am Ende der Sitzung im Rahmen der Einwohnerfragerunde zu Wort kamen. Und dann musste der größte Teil von ihnen feststellen, dass er umsonst gewartet hatte. Denn es ging eben NICHT darum, über die Rettung des Alten Pfarrhauses zu diskutieren. Das musste Ortsbürgermeister Manfred Nienaber gleich mehrfach deutlich machen. Zu Recht verwies er darauf, dass eine Fragerunde für solch eine Diskussion der falsche Rahmen sei.

+ Michael Walter Trotzdem: Der Ortsrat hat sich insgesamt an diesem Abend nicht mit Ruhm bekleckert, was Bürgernähe betrifft. Dass er sich an seine Geschäftsordnung hielt und die Fragerunde am Ende der Tagesordnung beließ, ist sein gutes Recht und völlig unstrittig. Dass er dann aber dieses Ende immer weiter nach hinten schob, indem er die Stadtverwaltung mit Dutzenden von Fragen bombardierte, die oft lediglich nur Interessen Einzelner betrafen, war..., sagen wir mal: unter diesen Umständen wenig umsichtig.

Dennoch: Was das Alte Pfarrhaus betrifft, war die Botschaft dieses Abends deutlich. Die Kirchengemeinde will und kann kein Geld in dessen Erhalt stecken, will das Haus aber genauso gern erhalten wissen wie ihre Kritiker. Ortsbürgermeister Manfred Nienaber hat Recht, wenn er sagt, jetzt sei Bürgerengagement gefordert.

Gefordert ist allerdings auch der Rat der Stadt Syke: Er müsste jetzt ein Signal geben, ob und (wenn ja) in welchem Umfang er bereit ist, Geld auszugeben, um den Erhalt dieses historischen Gebäudes zu unterstützen. Er sollte dieses Signal schnell geben. Denn so weit ist der Sommer 2018 nun auch wieder nicht weg.