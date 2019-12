Nach Stoffregen-Ende: Knusperhaus soll wieder zum Schmuckstück werden

Eigentümer Ernst Stratmeyer plant Sanierung

+ © Michael Walter Stoffregens Knusperhaus am Mühlendamm. Die namensgebende Fleischerei schließt Heiligabend und zieht zum Jahresende aus. Besitzer Ernst Stratmeyer will das Gebäude modernisieren und dann neu vermieten. © Michael Walter

In Stoffregens Knusperhaus zählt das Personal die Stunden: Heiligabend vormittags ist das Geschäft zum letzten Mal geöffnet. Nach den Feiertagen heißt es: Ausräumen. Der Verpächter hat der Fleischerei mit Hauptsitz in Asendorf zum Jahresende gekündigt. Für die Kunden soll es im Frühjahr aber an gleicher Stelle weitergehen.