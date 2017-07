Auf der Suche nach Fledermäusen: Das Knarzen im Bat-Detektor

Henning Greve mit rund 30 Gästen unterwegs

+ © Heinfried Husmann Henning Greve (Bildmitte links) informierte rund 30 Interessierte über das Leben, die unterschiedlichen Arten und die Vermehrung der Fledermäuse. © Heinfried Husmann

Ristedt - Von Heiner Büntemeyer. Es war ein Bilderbuchabend, als Henning Greve am Ristedter Hohlweg etwa 30 Gäste begrüßte, die sich an einer Fledermausführung beteiligen wollten: Die soeben untergegangene Sonne ließ den westlichen Himmel noch herrlich leuchten, während der Vollmond am östlichen Horizont durch einen Wolkenschleier höher und höher stieg. Die Luft war klar, kaum ein Windhauch bewegte die Blätter.