Knappe Mehrheit für den „Haushalt der Rekorde“

Syke - Von Michael Walter. Noch tiefer in die Tasche greifen als ohnehin schon gedacht muss die Stadt im laufenen Jahr. Und daher weist der Haushalt für 2017 nun doch einen erheblichen Fehlbetrag auf. Etwa 650 000 Euro muss die Stadt zusätzlich aufbringen und dafür ein Sparschwein schlachten: Das Geld wird aus den Rücklagen entnommen.

Grund sind höhere Ausgaben im Bereich Kinderbetreuung. Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist immens gestiegen, erklärte Bürgermeisterin Suse Laue auf der Ratssitzung am Donnerstag. Drei zusätzliche Krippengruppen hatten Stadt und Politik schon bei den Vorberatungen zum Haushalt eingeplant. Doch die sind jetzt schon voll, so dass die Stadt eine vierte einrichten muss. Beim Hallenbad sollen Mobilbauten errichtet werden.

Neben den Bau- und Ausstattungskosten für diese vier noch zu schaffenden Einrichtungen bedeutet das vor allem 15 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher auf der Gehaltsliste der Stadt.

„Wir geben netto 5,9 Millionen Euro aus unseren Haushaltsmitteln für die Kinderbetreuung aus“, so Laue. „2018 dürften es voraussichtlich 6,5 Millionen werden.“ Tendenz: steigend.

Gesamtvolumen von knapp 45 Millionen

Darüber hinaus investiert die Stadt hohe Beträge in den Neubau der gemeinsamen Feuerwehr für Ristedt und Gessel, die Erweiterung des Gewerbegebiets am Bahnhof und die Sanierung von Sportstätten.

Insgesamt hat der Haushalt ein Volumen von knapp 45 Millionen Euro. „Ein Haushalt der Rekorde“, wie Wilken Hartje (CDU) das nannte. „Das ist der größte Haushalt in der Geschichte der Stadt.“ 2006 habe das Volumen noch bei 28 Millionen gelegen. „Noch nie hatten wir so viele Einnahmen und noch nie so viele Ausgaben.“

Etwa 2,7 Millionen Euro muss die Stadt an neuen Krediten aufnehmen. Die Gesamtverschuldung steigt damit auf etwa 25 Millionen Euro.

Die Zinsen sind dabei nicht das Problem, sondern die Tilgung: Die Stadt erwirtschaftet in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht genügend Eigenmittel, um die Tilgungen begleichen zu können. Dann müsste sie weitere Sparschweine schlachten.

SPD und Grüne attestierten der Verwaltung einen soliden Haushaltsentwurf im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten. Kritik übten sie an der Ratsmehrheit von FWG, CDU und FDP, der sie bei der Beratung fehlende Visionen und rückwärts gewandtes Denken vorwarfen. Ein Beispiel lieferte Heinz-Jürgen Michel (Grüne): Auf Antrag der Ratsmehrheit sei die Digitalisierung des Stadtarchivs auf zwei Jahre gestreckt worden. „Wir sparen dadurch kein Geld, wir haben lediglich das Archiv ein Jahr später digitalisiert.“

Trotz des grundsätzlichen Lobs für den Haushaltsentwurf stimmten SPD und Grüne dagegen. Begründung: Das Nein der Ratsmehrheit zu den günstigeren Preisen für das Essen in der Grunschul-Mensa (siehe Bericht auf dieser Seite).

Rubriklistenbild: © dpa