Schwester Anka lässt die Glocke läuten. Oben: Raum ist in der kleinsten Hütte. Schwester Anka und eine Besucherin beten gemeinsam. Die Kapelle liegt direkt am Wegesrand, ist aber so unauffällig, dass viele sie erst auf den zweiten Blick bemerken. Fotos: Jantje Ehlers

Rehrßen - Von Dieter Niederheide. Dort, wo man das Gefühl hat, dass der Himmel offener und Gott einem sehr nahe ist, liegt die Klus. Ein Ort, der Menschen, die unterwegs sind, vorübergehend Zufluchtsstätte sein will. Mitten in einer reizvollen Landschaft an der Rehrßer Straße.

Es war 1989, als die Klus in Rehrßen ihre Arbeit aufnahm. Auf dem ländlichen Anwesen der Familie Gehrke und unter Führung des Diakonissen-Mutterhauses in Lemförde. Die Klus war ein Herzensanliegen von Schwester Louise Gehrke, die mit Beginn ihrer Rente sozusagen heimkehrte nach Rehrßen, dem Sitz ihrer Familie. Mit ihr kam Altoberin Schwester Martha Vollmer. Sie starb im Mai 2000 im Alter von 105 Jahren.

Schon 1992 kam Anka Hieber an die Klus. Als Schwester Louise 2017 im Alter von 94 Jahren starb, blieb Schwester Anka allein zurück. Sie steht jenen Menschen zur Seite, die in der Klus auf ihrem Lebensweg einen Zufluchtsort gefunden haben. In einer Art Kloster auf Zeit.

Sechs Zimmer hat die Klus. Ein siebtes gibt es in einem Nebengebäude. Manche ziehen sich für wenige Tage, manche für längere Zeit in die Klus zurück. In Gebeten, Bibelstunden und vielen Gesprächen mit Schwester Anka finden sie durch die Begegnung mit Gott eine Neuorientierung.

Unterstützt wird das vom Freundeskreis Klus, der nach dem Tod von Altoberin Martha Vollmer im Sommer 2000 durch Pastor Wilfried Keller ins Leben gerufen wurde und dem inzwischen rund 130 Unterstützer angehören. Der Freundeskreis sorgt dafür, dass die Klus erhalten bleibt. Dazu wird monatlich ein fester Betrag an das Mutterhaus überwiesen.

Pastor Wilfried Keller: „Der Freundeskreis hat sich zur Aufgabe gemacht, auf verschiedenen Ebenen die Klus zu unterstützen, Schwester Anka zu ermutigen und im Gebet zu begleiten. Aber auch, um praktisch zu helfen, wo es nötig ist. Das schließt zum Beispiel die Geländepflege ein.“

Zur Klus gehört seit 15 Jahren auch die kleine aus Holz gebaute Gebetskapelle am Wegesrand. Extra so positioniert, dass sie von den übrigen Gebäuden aus nicht einsehbar ist. Eindrucksvoll das Kreuz im Fenster: Eine Nachbildung des Nagelkreuzes der Kathedrale von Coventry, die von deutschen Bombern 1940 zerstört wurde. Der Dompropst von Coventry ließ das Kreuz aus Zimmermannsnägeln zusammenbauen, die noch in den verkohlten Balken der Kathedrale steckten.

Schwester Anka beobachtet, dass die Kapelle seit einiger Zeit mehr denn je zum stillen Gebet aufgesucht wird. Die Wanderer oder Spaziergänger gehen einzeln in die Kapelle, während der nächste vor der Tür wartet.

Die Stille der Klus wird von 9 bis 21 Uhr mehr oder weniger regelmäßig alle drei Stunden vom Geläut der Glocke unterbrochen. Schwester Anka bringt die Glocke per Hand an einem Seil ziehend zum Klingen. Dem Glockengeläut folgt die Gebetszeit in der Kapelle.