Klimawandel: „Scheitern ist keine Option“

Syke - Zu einem Vortrag mit dem Thema „Klimaforschung in Polargebieten: Wie der Mensch das Klima ändert“ begrüßte Vorstandsmitglied im Nabu Syke, Andreas Bultmann, den Chemiker Prof. Dr. Boris Koch vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) Bremerhaven im Gleis 1.

Der Klimawandel sei ein komplexes Thema, erklärte der Referent zu Beginn. Es bestehe, so fügte er sofort hinzu, aber kein Zweifel daran, dass dieser Klimawandel von Menschen verursacht wird.

Die wichtigsten Einflüsse auf das Klima sind die sich verändernden Abstände zwischen Sonne und Erde, die Zusammensetzung der Luft sowie die Reflexion der einfallenden Sonnenstrahlen. Dabei reflektiert die helle Erdoberfläche, wie sie durch eine Vergletscherung gegeben ist, die Strahlen besser als eine dunkle Erdoberfläche, die Licht und Wärme eher absorbiert.

Der weltweit zu beobachtende Rückgang der Vergletscherung führe zu einem „Rückkoppelungs-Effekt“: Je schneller das Eis zurückweicht, desto geringer die Reflexion. Und die nachlassende Reflexion wiederum beschleunigt das Abschmelzen der Gletscher. „In wenigen Jahrzehnten könnte die Arktis im Sommer eisfrei sein“, warnte Koch.

In Eis-Bohrkernen lässt sich der menschliche Einfluss gut erkennen

Dass der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel messbar ist, belegte der Referent durch die Ergebnisse, die aus bis zu 400.000 Jahre alten Eis-Bohrkernen gewonnen wurden. In diesen Bohrkernen ist die Konzentration des CO2 messbar. In Abständen von rund 110.000 Jahren ist ein Zyklus von zu- und abnehmender CO2-Konzentration in gleichmäßigen Ausschlägen nachweisbar.

Geradezu dramatisch steigt diese Kurve jedoch seit etwa 200 Jahren an, also seit dem Beginn der industriellen Revolution. Es ist ein Anstieg um fast das Doppelte der in 400.000 Jahren gemessenen Maximal-Konzentration. Das gleiche Ergebnis bringt auch die gemessene Isotopenanreicherung des Wassers, die ebenfalls als Indikator für Temperaturen gilt. „Das passt zusammen. Der Anstieg in den vergangenen 200 Jahren ist geradezu irrsinnig groß“, fasste Koch die Ergebnisse zusammen.

Auswirkungen haben diese Phänomene nicht allein auf die Vergletscherung, der Rückkoppelungs-Effekt wirke auch auf den Permafrostböden in Nordamerika und Sibirien. Eine weitere Folge ist eine Abschwächung von Meeresströmungen wie dem für das Klima in Europa wichtigen Golfstrom.

Woher kommt der Anstieg des Meeresspiegels?

Koch hatte zu Beginn seines Vortrages einen Eisball in Wasser gelegt, um ihn darin zu schmelzen. Die Besucher sollten selbst überlegen, ob der Wasserspiegel im Glas nach dem Schmelzen höher, niedriger und gleich sein würde.

Obgleich in den Szenarien immer von einem bedrohlichen Ansteigen des Meeresspiegels durch das schmelzende Eis gesprochen wird, blieb der Wasserspiegel, nachdem das Eis geschmolzen war, gleich. Ein Widerspruch? Keinesfalls, so Koch: Der Anstieg des Meeresspiegels sei allein auf das Schmelzen des Grönländischen Inlandeises zurückzuführen, das gegenwärtig jährlich zwischen 200 und 300 Kubikkilometer an Volumen verliert.

Angesichts dieser Faktenlage stelle sich die Frage, wie dieser Trend umgekehrt oder wenigstens gestoppt werden kann. Auf jeden Fall gelte es, den CO2-Ausstoß durch alternative Energie zu verringern und zu versuchen, das Treibhausgas durch Pflanzenwachstum zurückzuholen. „Scheitern ist keine Option“, schloss Koch seinen gut verständlichen Vortrag.

bt

