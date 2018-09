Lions-Club präsentiert Benefiz-Postkarte

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Er verbreitet Hoffnung, der kleine Löwe. Auf einer Postkarte soll er eine Brücke zwischen Menschen schlagen, die sich etwas zu sagen haben – und deshalb einander schreiben und einen liebevollen Gruß schicken.

In diesem Fall können davon gleichzeitig Menschen oder Organisationen profitieren, die sich für andere einsetzen. Denn der kleine Löwe ist das Motiv der ersten Benefiz-Postkarte, die der Lions-Club Syke-Hunte-Weser präsentiert.

Melanie Kramer hat sie entworfen – und trägt auch die Druckkosten für die insgesamt 1 000 Exemplare. Damit ist sie die erste großzügige Spenderin der Aktion. „Das ist sensationell“, freut sich Gunda Manke über diese Unterstützung – und hofft, dass bei der Premiere möglichst viele Karten verkauft werden.

Die ist am Sonntag im Rahmen des Tags der offenen Tür von Polizei und Amtsgericht in Syke. Vor dem Rathaus bietet der Lions-Club Getränke und die besagte Postkarte an. Sie kostet 1,50 Euro. Das Geld kommt caritativen Zwecken zugute. Welchen, das steht noch nicht genau fest. Das sollen die Mitglieder mit der amtierenden Lions-Präsidentin Heike Mumm entscheiden. Sie hatte die Idee für diese Benefizkarte.

Zweites nachhaltiges Projekt neben Adventskalender

„Es ist ein Versuchsballon“, schmunzelt Sabine Weymann – und meint damit ein zweites nachhaltiges Projekt wie den Lions-Adventskalender, der Jahr für Jahr zugunsten hilfsbedürftiger Menschen und gemeinnütziger Organisationen verkauft wird. Fundraising, also das Einwerben von Spenden, hat im Lions-Club einen großen Stellenwert.

Das Symbol dafür ist der Löwe. „Alles Liebe“ ist die Botschaft auf der Karte. Das lässt sich auch als Motto für die Projekte verstehen, die der Lions-Club Syke-Hunte-Weser fördert.

Es sind einerseits Einzelschicksale, die der Club lindern helfen will – wie bei brandverletzten Kindern aus Afghanistan, die im Bassumer Krankenhaus behandelt werden. Andererseits unterstützt er die Hilfe zur Hilfe – wie beispielsweise die Syker Tafel mit einem Fahrzeug für Lebensmittel-Transporte.