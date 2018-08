Expertentag in der Realschule: Vertreter von Unternehmen informieren über Berufsbilder

Syke - Von Detlef Voges. Ruhig, höflich, aber interessiert – das Fazit des gestrigen Expertentags an der Realschule klang aus Behörden- und Wirtschaftssicht unisono. Die Schüler des zehnten Jahrgangs nutzten die Chance, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, hielten sich aber mit Fragen deutlich zurück.

„Viele haben sich vorher schon schlau gemacht“, mutmaßte Lehrerin Anne-Christine Lumpp und erinnerte an andere Info-Angebote wie Bib und Vocatium in Bremen. Etwa 90 Prozent der Zehntklässler hat ohnehin Zeit und sucht keinen Ausbildungsplatz, sondern über das Abitur einen Studienplatz.

Seit über 20 Jahren lädt die Realschule Vertreter aus Behörden und Unternehmen ein, um den Schülern das Spektrum der Job-Welt vorzustellen und Ausbildungsplätze schmackhaft zu machen. Ein besonderes Anliegen auch von Schulleiter Rolf Rosenwinkel. „Greift nicht nach den Sternen“, lautet stets seine Empfehlung an die Schüler. Der Pädagoge sieht bei der Wahl zum Studium aus Erfahrung durchaus die Überforderung bei manchen Schülern und im Ausbildungsberuf eine Alternative.

„An dieser Denke müssen wir noch feilen“, erklärte Rosenwinkel gestern bei der Abschlussrunde im Kreis der beteiligten Experten von Airbus, Cordes & Graefe HTI, Borman Elektrobau, Rickmers Reismühle, AOK Bundeswehr, Polizei, Finanzamt und Volksbank.

Hauptwunsch der Arbeitgeber beim abschließenden Resümee: ein früherer Termin für den Expertentag – was den Jahrgang und den Kalendertag angeht. Bei vielen Behörden und Unternehmen schließt die Bewerbungsfrist am 30. September. Das sei zu eng für beide Seiten.

Jetzt stehen die Beurteilungen schon. Und bei einer Note 6 oder einem Eintrag unentschuldigte Fehltage sei eine positive Bewerbung kaum möglich, meinte Lars Krömer von Airbus. Er warb für eine Bewerbung mit einem Realschulabschluss. Im Kreis anderer Realschüler sei man dann vielleicht ein großer Fisch im Becken, mit Abitur eventuell nur ein kleiner, meinte Krömer und lobte die Aufstiegschancen im Unternehmen über ein spätere Weiterbildung.

In Tim Hoffmann hatte Krömer ein überzeugendes Beispiel an seiner Seite. Hoffmann, früher Realschüler, hatte bei Airbus einen Ausbildungsplatz als Eletroniker gewählt und über Fachabitur und Fernstudium im Weltkonzern Karriere gemacht.

Beide ließen keinen Zweifel daran, dass neben guten Schulleistungen, besonders in Englisch als Hauptsprache im Flugbereich, auch Schlüsselqualifikationen wie Persönlichkeit, Kooperationsfähigkeit oder Durchhaltevermögen gewünscht seien. Es gebe auch Zeiten, wo man blöde Arbeiten verrichten müsse. „Ich möchte dann in meinem Laden niemanden haben, der keine Lust hat“, so Krömer. Auf seine Abschlussfrage, „Wer möchte sich bei uns bewerben?“, gingen aus der Gruppe von 13 Zehnklässlern zwei Hände hoch.

Das habe was gebracht, die Richtung bei Airbus stimme, meinte ein Realschüler. Mitschüler Johannes zieht es dagegen eher zur Polizei. Jona möchte sich erst nach dem Abitur festlegen.

„Wir nehmen gern Azubis“, erklärte die Vertreterin der AOK und freute sich über gesteigertes Interesse bei den Schülern, als sie die Verdienstmöglichkeiten erwähnte. Auch von Finanzamt und Volksbank kamen dringende Signale nach Auszubildenden. Alle Gäste sagten zu, beim nächsten Expertentag wieder dabei zu sein.