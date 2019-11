Klein, aber oho

Lions-Clubs spenden für Holzgas-Öfen

+ Johann Schreiner demonstriert den Lions den mitgebrachten Holzgas-Ofen. Foto: Jantje Ehlers

Syke – Johann Schreiner war auf Konferenzen in Tallinn, in Mailand und in vielen anderen Städten, aber nirgendwo war sein Vortrag so anschaulich wie im Syker Kreismuseum. Die Funktionsweise eines Holzgas-Ofens ist nämlich vor allem dann verständlich, wenn man ihn einmal in Aktion gesehen hat. Und da Öfen gelegentlich rauchen, sind Konferenzsäle für seine Präsentation deutlich schlechter geeignet, als die alte Diele des Kreismuseums mit ihrem Rauchabzug. So konnte Johann Schreiner rund 20 Mitgliedern der Lions-Clubs Syke-Hunte-Weser, Hoya und Bassum-Klosterbach-Delme vor Kurzem ganz praktisch zeigen, wie das kleine, kniehohe Gefäß Leben retten und mitunter sogar den Klimawandel bremsen kann.