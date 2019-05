Modegeschäft Fina Gard zieht um in die alte Leerßer Kokendeel

Eröffnung am Samstag

+ © Heiner Büntemeyer Branka Brinkmann (links) und Tanja Kugel eröffnen heute in der ehemaligen Kokendeel am Papensteg in Leerßen ein kleines Modelädchen. © Heiner Büntemeyer

Leerßen - Von Heiner Büntemeyer. Wo bis vor kurzer Zeit noch Ausflügler Station bei Kaffee und Kuchen machten, geben sich ab jetzt modebewusste Frauen die Klinke in die Hand: Tanja Kugel und Branka Brinkmann ziehen mit ihrem kleinen Fachgeschäft Fina Gard in die ehemalige Leerßer Kokendeel. Am Sonnabend, 4. Mai, wird um 13 Uhr das neue Lädchen eröffnet.