Klaus Meyer hat Jubiläum: 50 Jahre bei Könenkamp & Eickhoff

Von: Michael Walter

Als Lars Eickhoff (l.) und Jens Könenkamp (r.) Jungs waren, war Klaus Meyer ihr Chef. Heute ist es umgekehrt. Am 1. April ist Klaus Meyer 50 Jahre bei Könenkamp & Eickhoff. © Walter

„Als er hier angefangen hat, war ich drei Monate alt“, sagt Lars Eickhoff und rückt damit kurz mal die Dimensionen ins richtige Licht. Sein Mitarbeiter Klaus Meyer hat Jubiläum. Zum Stichtag 1. April ist er 50 Jahre im Unternehmen. Eine Dauer, die heute kaum ein Arbeitnehmer noch erreicht. Und um das noch zu toppen: Viele Jahre lang war er der Chef seiner jetzigen Chefs.

Syke – Eickhoffs Kompagnon Jens Könenkamp hat als Schüler im elterlichen Betrieb gejobbt, Lars Eickhoff dort sogar gelernt. Für beide war Klaus Meyer der direkte Vorgesetzte. Und heute ist es andersrum. Ihre Väter, die Unternehmensgründer Walter Könenkamp und Fritz Eickhoff, hatten ihn 1973 eingestellt. Da war Klaus Meyer gerade frisch konfirmiert, noch keine 15 und hatte grade die Volksschule beendet.

Schlosser hat er gelernt. Die beiden Meister, ein Geselle und zwei Lehrlinge: Das war damals der gesamte Betrieb. Heute zählt der 45 Mitarbeiter.

„Wir haben damals auch schon Aluminiumfenster gebaut und Stahl für Treppengeländer verarbeitet“, erzählt Meyer. „Aber es gab da zum Beispiel den Bierverlag Greve. Der hatte noch Pferdegespanne. Denen haben die Meister noch die Hufe beschlagen.“ Er selbst allerdings nicht mehr. „Festhalten durfte ich mal.“

Meyer hat das Schmieden noch von Hand gelernt

Obwohl Meyer durchaus das Schmieden von Hand noch gelernt hat. „Ich hab Zierstücke und Zwirbel für Treppengeländer gemacht. Und für die Maurer die ganzen Meisel alle ausgeschmiedet.“ Dass er mal 50 Jahre im Unternehmen sein würde, hätte sich Klaus Meyer damals nicht vorstellen können. Im Gegenteil. „Als ich angefangen habe, hab ich nur gedacht: Drei lange Jahre muss ich hier lernen – wie soll ich das denn bloß aushalten?“

Nicht, dass er viel auszustehen gehabt hätte. „Der Umgangston war deutlich rauer als heute“, sagt er. „Aber das war nicht schlimm. Da wurde zwar mal geschimpft, aber dann gab es auch wieder Nackenstreicheln.“

Bis 2000 hat Klaus Meyer als ganz normaler Schlosser gearbeitet. Dann hat er von Fritz Eickhoff die Werkstattleitung übernommen und noch 21 Jahre weitergeführt. „2021 haben wir ihn dann aufs Altenteil gesetzt“, sagt Lars Eickhoff mit Augenzwinkern. Seit Mai 2022 ist Klaus Meyer offiziell Rentner, aber immer noch im Betrieb nebenbeschäftigt. „Ich wollte mit Erreichen des Rentenalters nicht auf einen Schlag komplett aufhören“, erklärt er. „Sondern so nach und nach immer weniger machen. Aber irgendwann muss mal Schluss sein, das ist klar.“

Die Arbeit macht ihm noch zu viel Spaß

Wann das sein wird, weiß Meyer selbst noch nicht. „Wenn der Hof sauber ist“, sagt er lachend. Im Moment macht ihm die Arbeit jedenfalls noch zu viel Spaß.

Mit Sicherheit hängt das auch mit der Gefühlslage zusammen. „Ich habe schon sehr, sehr früh selbstständig arbeiten können“, sagt Meyer. „Meine Chefs haben mir immer das Gefühl gegeben: Du wirst hier gebraucht. Und es war familiär. Man gehörte einfach immer mit dazu. Wir waren auch zu jeder Familienfeier eingeladen. Das war gut!“ Auch ein Grund, warum er sich nie wegbeworben hat.

Einer dieser besonderen Momente aus 50 Jahren Arbeitsleben: In Toulouse hat Klaus Meyer für einen deutschen Architekten Balkone und Fenster gebaut. © Könenkamp & Eickhoff

Was war in all den Jahren der beeindruckendste Auftrag für ihn? – Da muss Meyer nachdenken. Schließlich gab es da nicht gerade wenig. Aber mit ein bisschen Anschubsen von Jens Könenkamp und Lars Eickhoff fallen ihm dann doch ein paar außergewöhnliche Sachen ein. Da wäre der deutsche Architekt, für den Könenkamp & Eickhoff in Toulouse Fenster und Balkone gebaut hat. Meyer leitete vor Ort das Montageteam. Für die Bergung von alten Fliegerbomben aus Flussbetten hat Meyer Spülrohre mit vier Metern Durchmesser gebaut. Mit denen konnten die Flusstaucher den Grund absuchen.

Am spektakulärsten war aber vielleicht doch die Heiligenfelder Kirche: Als die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenzubrechen drohte, hat Könenkamp & Eickhoff dort 1996/97 erst stückweise Träger eingezogen und dann durch die Deckengewölbe hindurch Zuganker gesetzt. Meyer hatte dabei sozusagen das Kommando.

Seine zweite Leidenschaft sind seine drei Motorräder

1994 hat er geheiratet. Relativ spät, mit 36. Ein Kind hat er, und seit acht Jahren ist er stolzer Großvater von Zwillingen. Seine zweite Leidenschaft sind seine drei Motorräder. Eins für den Alltag und zwei Liebhaberexemplare.

Und wie ist Klaus Meyer denn nun so als Mensch? Wie tickt er? – Das Wort Pingelpott liegt Lars Eickhoff förmlich auf der Zunge, er verbeißt es sich aber doch noch. „Er ist überaus korrekt und macht Sachen lieber zweimal, als dass er sie unordentlich macht“, sagt er. „Und er ist total loyal.“

„Klaus hat nie den Mund gehalten“

Jens Könenkamp sagt: „Klaus hat nie den Mund gehalten, wenn ihm was nicht gepasst hat. Dann haben wir das ausgetragen. Mal hat der eine gewonnen, mal der andere und mal gar keiner.“

Welche drei guten Eigenschaften fallen ihm zu Klaus Meyer ein? – Da muss Könenkamp nicht lange überlegen: „Er ist immer geradeaus und immer verlässlich. Und man kann ihn nachts um drei aus dem Bett scheuchen, dann ist er da. So eine Situation haben wir sogar buchstäblich mal gehabt, nach einem Einbruch.“

Und welche schlechten Eigenschaften hat er? Könenkamp denkt einen Moment nach – und muss dann passen. „Da fällt mir nichts ein.“