Klares Bekenntnis zur Region

SYKE - Es ist ein doppeltes Bekenntnis zur Region. Denn die AOK hat an ihrem 160 Mitarbeiter starken Standort Syke nicht nur 3,7 Millionen Euro in ihr Domizil investiert. Mit Jörn Willer hat sie zum 1. Februar auch einen neuen Regionaldirektor für den Bereich Mittelweser ernannt – und nicht für eine Fusion entschieden, weil der bisherige Regionaldirektor Andre Kerber nach Oldenburg wechselt.

Dort ist er – ebenfalls in dieser Funktion – für rund 160 000 AOK-Versicherte in den Landkreisen Oldenburg, Ammerland und Wesermarsch sowie für die Städte Oldenburg und Delmenhorst zuständig.

In der Region Mittelweser ist sein 33 Jahre alter Nachfolger für rund 144 000 Versicherte in den Kreisen Diepholz, Verden und Osterholz zuständig. Jörn Willer habe einen leichteren Start, schmunzelt Kerber: „Als ich damals kam, war gerade die Geburtshilfe in der Bassumer Klinik geschlossen worden“, blickt er auf das Jahr 2012 zurück.

Mitgliederbetreuung, Versorgungsstruktur und demografischer Wandel – diese Themen nennt Kerber als Herausforderungen der Zukunft und ist fest überzeugt: „Veränderungen der Arbeitswelt bedeuten gleichzeitig Veränderungen der Kunden.“

Jörn Willer fügt hinzu: „Bei uns ist jeder Dritte in Niedersachsen versichert.“ Der 33-jährige, zweifache Familienvater ist Betriebswirt und hat bereits seine Ausbildung bei der AOK absolviert, war Krankengeld- und Vertriebsleiter im Regionalbereich Weser-Leine-Aue. Er lebt mit seiner Familie in Rohrsen bei Nienburg – und ist fest überzeugt: „Man will die Krankenkasse wieder anfassen!“

Frank Tecklenborg, Pressesprecher der AOK Mittelweser, berichtet von einem enormen Mitgliederzuwachs, der im vergangenen Jahr bei 4,55 Prozent gelegen habe – und damit höher ist als die Zuwachsrate in Niedersachsen (4,43 Prozent). 6 271 Mitglieder waren neu in die AOK Mittelweser aufgenommen worden – davon 1 400 im Nordkreis Diepholz, 2 182 im Südkreis Diepholz, 1 653 im Landkreis Verden und 1 036 im Landkreis Osterholz.

37 Prozent der Mitglieder sind Beschäftigte, 26 Prozent Familienversicherte und 24 Prozent Renter. Dazu kommen Auszubildende (drei Prozent), Arbeitslose (sechs Prozent) und sonstige Personen (vier Prozent).

Pro Versichertem hat die AOK exakt 156,83 Euro für Pluspunkt-Mehrleistungen aufgewendet – insgesamt 6,248 Millionen Euro. Das meiste Geld davon floss in professionelle Zahnreinigungen und Osteopathie.

Von Anke Seidel