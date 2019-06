Klapprad aus der Kaiserzeit

Mit diesem französischen Armeefahrrad nahm Bennie Lenting an der Oldtimer-Rundfahrt teil, die Hans Göbel in Wachendorf organisiert hatte. Den Wanderstab benutzt er, wenn er sich am Ziel wieder etwas auflockern möchte. Foto: bt

Wachendorf - Von Heiner Büntemeyer. Eine Gruppe von 20 Radfahrern bewegte sich am Freitag durch Wachendorf. Einige Passanten, an denen sie vorbeifuhren, blickten noch ein zweites Mal genauer hin, denn die Männer waren auf ungewöhnlichen Rädern unterwegs. Aber es handelte sich nicht um Jux-Modelle, wie einer vermutete, sondern um Fahrrad-Oldtimer, die mindestens 65 Jahre alt waren. Die ältesten wurden gebaut, als Deutschland noch von einem Kaiser regiert wurde.

Das älteste Rad hatte Bennie Lenting aus Doetinchen/Niederlande mitgebracht. Es handelte sich um ein „Captain Grerard“ genanntes Modell des französischen Herstellers Peugeot und wurde seit 1897 als französisches Armeerad gebaut, das auch nach Russland und Rumänien exportiert wurde.

Es bestand eigentlich nur aus Rahmen, Rädern und Lenker mit lauter Klingel. „Die mussten leicht sein, weil die Soldaten sie auf dem Rücken trugen“, erklärte Bennie Lenting und weist auf eine weitere Besonderheit hin: Es ist ein Klapprad, dessen Lenker quergestellt und mit zwei Schrauben „gefaltet“ werden. „So geklappt packten die Infanteristen es sich auf den Rücken, wenn sie durch unwegsames Gelände mussten“, so Lenting.

Ein Klapprad von 1897! Aber es gab noch weitere Überraschungen. Nils Kampa aus Hamburg stellte sich mit einem englischen „Humber“-Fahrrad vor, das 1905 gebaut wurde und bereits vorne und hinten von einer Felgenbremse gebremst wurde. Aber damit nicht genug: „Dieses Rad wurde in den 20er-Jahren mit einer Nabenschaltung nachgerüstet“, berichtet Kampa. Also ist auch die Nabenschaltung keine Erfindung der 50er-Jahre, wie man vermuten könnte.

Das Besondere an diesen Fahrrädern sind ihre Fahrer. Sie alle könnten sich wahrscheinlich ein E-Bike leisten. Statt dessen strampeln sie sich auf diesen uralten Kaleschen die Seele aus dem Leib. Aber sie haben ihren Spaß dabei, schwören, wie „leichtgängig“ ihr Rad eigentlich ist, und freuen sich auch über Details an ihrem Rad. Wie Rudolf Spörer aus Marktbreit (Bayern). Er zeigt auf die Griffe an dem Lenker seines „Wanderer“-Fahrrades von 1938. Tatsächlich: Es sind Holzgriffe, die sogar, wie auch der Klingeldeckel mit eingelassenem „Wanderer“-Emblem verziert sind.

Alle kamen wohlbehalten wieder bei Kurt Harries an und widmeten sich danach ihren uralten Motorrädern, mit denen sie am Sonnabend an der Pionierfahrt teilnehmen wollten.