Kita Schatzinsel in Heiligenfelde eingeweiht: „Die Kinder sind unsere Schätze“

Heiligenfelde - Von Heiner Büntemeyer. Vor gerade einmal 14 Monaten hatte der Stadtrat den Beschluss gefasst, in Heiligenfelde einen Kindergarten zu errichten. Baubeginn war nach Aussage des Syker Architekten Jürgen Schlake im Oktober vorigen Jahres. Gestern wurde die Einrichtung im Beisein vieler Gäste, darunter auch Mitglieder des Stadt- und des Ortsrates, Mitarbeiter des Investors und der Stadtverwaltung sowie zahlreicher Nachbarn eingeweiht.

Errichtet wurde das Haus durch den Syker Investor Seevers – die Stadt ist lediglich Mieter. Daher ist der Bau so konzipiert worden, dass eine Nachnutzung bei einer möglichen Kündigung ohne größere Baumaßnahmen möglich ist.

Es sei der erste Kindergarten in Heiligenfelde, berichtete Bürgermeisterin Suse Laue. Bisher gingen die Heiligenfelder Kinder in die Kindertagesstätten in Wachendorf, Henstedt und Gödestorf. Laue war nicht nur von dem Tempo begeistert, in dem der Beschluss realisiert wurde. Die Bürgermeisterin lobte auch alle am Bau beteiligten Handwerker, die sogar bei Frost noch gearbeitet hätten, um die Fertigstellung rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres zu schaffen. Ganz besonders freute sie sich darüber, dass die Erzieherinnen des ehemaligen Kindergartens Hokuspokus beschlossen hatten, ihre Arbeit als eingespieltes Team in Heiligenfelde fortzusetzen. „Der Kindergarten wird den Namen Schatzinsel tragen; die Kinder darin sind unsere Schätze“, erklärte Laue und wünschte allen dort Beschäftigten Spaß an ihrer Arbeit.

Ortsbürgermeister Wilken Hartje erinnerte daran, dass sich sein Vater vor fast 20 Jahren mit der Forderung, in Heiligenfelde einen Kindergarten einzurichten, als Ortsbürgermeister „die Finger verbrannt“ habe. Seinerzeit habe es geheißen, die Kapazitäten der Kindergärten in Wachendorf, Henstedt und Gödestorf reichten aus.

Inzwischen haben sich die Betreuungskonzepte geändert, daher sei ein Kindergarten im Zentrum wichtig geworden. Diese Einrichtung erhalte ihren besonderen Charme durch die unmittelbare Nähe zur Grundschule und zur Sporthalle. Auf lange Sicht werde auch die Feuerwehr einen neuen Standort erhalten – bis dahin seien noch räumliche Kompromisse erforderlich.

Hartje freute sich darüber, dass es seitens der Nachbarschaft keine Vorbehalte gegen die Einrichtung gibt. „Im Gegenteil: Die Nachbarn haben heute sogar Geschenke mitgebracht“, stellte er fest und bedankte sich dafür bei ihnen.

Nach Aussage der Kindergartenleiterin Nadine Schumacher werden im Kindergarten Schatzinsel mit Beginn des neuen Schuljahres eine Integrationsgruppe und eine Krippengruppe betreut. Ihr Team verfolge ein offenes Konzept, das durch das bauliche unterstützt werde.

Im Haus gibt es neben den Gruppenräumen noch Kreativ-, Bau-, Bewegungs- und Ruheräume. Dazu wurde der Flur durch mehrere Nischen aufgelockert, die mit Spielangeboten ausgestattet sind. Darüber hinaus verfügt der Kindergarten über eine große Außenanlage mit Bewegungselementen, einem Wasserspielplatz und einer Schaukelanlage.