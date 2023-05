Kirsten Höfer und Juliane Schulze: Ein Jahr an der Löwenherz-Spitze

Von: Anke Seidel

Teilen

Seit einem Jahr an der Spitze von Löwenherz: (v.l.) Juliane Schulze und Kirsten Höfer haben viele Herausforderungen gemeistert, aber auch viele Glücksmomente erlebt. © Anke Seidel

Kirsten Höfer und Juliane Schulze haben die Führung des Kinderhospiz Löwenherz in herausfordernden Zeiten übernommen. Hier berichten sie vom ersten Jahr.

Syke – Erst die Corona-Pandemie, dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und schließlich der Abschied von Löwenherz-Pionierin Gaby Letzing in den Ruhestand: In Ausnahmezeiten haben Juliane Schulze (40) und Kirsten Höfer (39) die Führung von Löwenherz übernommen – und, so könnte man sagen, mit einem Löwenstart ihre Arbeit begonnen. Wie ist ihr erstes Jahr verlaufen?

Kinderhospiz Löwenherz ist weiterhin auf der Suche nach Pflegekräften

Die Geschäftsführerinnen beschreiben große Herausforderungen, aber auch große Glücksmomente. Der Leuchtturm für ihre Arbeit: Stabilität und Verlässlichkeit. Beides zu garantieren, ist in Zeiten des akuten Fachkräftemangels eine enorme Herausforderung und war im vergangenen Jahr nur durch eine Reduzierung der Belegung zu erreichen (wir berichteten). Das war absolut bitter für Juliane Schulze, Leiterin des Kinder- und Jugendhospizes, und Kirsten Höfer, Geschäftsführerin des Vereins Löwenherz mit rund 2 000 Mitgliedern.

„Wir haben es geschafft, neue Pflegekräfte zu gewinnen“, ist Juliane Schulze erleichtert. „Aber unser Fokus liegt weiterhin darauf, neue Pflegekräfte zu gewinnen“, fügt Kirsten Höfer hinzu. Beide sind froh, die schmerzhaften, personalbedingten Beschränkungen wieder aufheben zu können: Löwenherz kann wieder Familien aus allen Bundesländern aufnehmen – und nicht nur aus Niedersachsen und Bremen, wie während der Beschränkungszeit. Damals war aus Not ein völlig neues Angebot entstanden: die Aufnahme als Selbstversorger. Familien können dabei mit ihren kranken Kindern ins Kinderhospiz kommen und dort eine Auszeit nehmen – ohne Krankenpflege, aber mit psychosozialer Begleitung. Und sie können sich an den gedeckten Tisch setzen – wie im Urlaub. „Das wird großartig angenommen“, stellt Juliane Schulze fest, „damit haben wir gar nicht gerechnet!“ Bei Bedarf besteht ein Nachtpflege-Angebot für die schwerst erkrankten Kinder.

Juliane Schulze und Kirsten Höfer wissen: „Es ist ein Geschenk für die Familie, Zeit für sich zu haben.“ Denn die Betreuung ihrer schwerst- und lebenslimitierend erkrankten Kinder fordert sie im Alltag rund um die Uhr – wie die Familie eines 19-Jährigen im Rollstuhl. „Sie hatte sich schon fast auf den letzten Lebensweg eingestellt“, berichtet Juliane Schulze. Doch manchmal geschieht tatsächlich ein Wunder. „Jetzt kann er wieder laufen!“, ist Juliane Schulze überglücklich – und berichtet von einem neuartigen Medikament, das geholfen habe.

Krankenkassen tragen die Aufenthalten schwerstkranker Kinder zu 85% ‒ nicht aber die der Angehörigen

Die Geschäftsführerinnen haben aber auch die gesunden Geschwisterkinder im Blick, die mit der Ausnahmesituation in ihrer Familie leben. „Sie haben einen ganz anderen Blick aufs Leben“, berichten sie. Ihnen ist es wichtig, diesen Geschwistern eine Stimme zu geben – und genauso, die Inhalte der Kinderhospizarbeit in die Öffentlichkeit zu tragen. Das Forum dafür: Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr, denn Löwenherz besteht seit 25 Jahren.

In diesem Vierteljahrhundert ist die Löwenherz-Familie außerordentlich gewachsen, sind das Kinder- und das Jugendhospiz entstanden. Aber viele Rahmenbedingungen haben sich in dieser Zeit nicht geändert – wie der Finanzierungsbedarf: Etwa die Hälfte der Betreuungskosten muss Löwenherz aus Spenden decken, auch wenn die Krankenkassen die Aufenthalte der schwersterkrankten Kinder zu 85 Prozent tragen. Doch die gesamte Familie soll ja im Kinder- oder Jugendhospiz Kraft schöpfen können für den viel zu oft aufreibenden Alltag.

Kirsten Höfer ist „unfassbar dankbar“ für das Engagement der Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich in die Arbeit einbringen. „Das ist ein Riesengeschenk!“ Die Geschäftsführerin bezieht die Menschen, die Löwenherz trotz der inflationären Zeiten auch weiterhin mit Spenden bedenken, ausdrücklich ein.

Höfer und Schulze wollen das Kinderhospiz zukunftsfähig gestalten

Dennoch müssen sich die beiden Geschäftsführerin mit einer wichtigen Zukunftsfrage beschäftigen: „Was müssen wir ändern, um zukunftsfähig zu bleiben?“ Der Kontakt zu den Menschen und das Vertrauen zu Löwenherz haben dabei elementare Bedeutung für sie.

Was war das Schönste in ihrem ersten Jahr an der Führungsspitze? „Die Begegnung mit Haupt- und Ehrenamtlichen sowie Unterstützern hat mich tief berührt“, antwortet Kirsten Höfer. Denn trotz des Wechsels in der Geschäftsführung habe sie gespürt: „Das starke Gefühl bei Löwenherz ist trotzdem erhalten geblieben. Das gibt mir die Zuversicht: Es wird funktionieren!“

Juliane Schulze hat den schönsten Moment ausgerechnet beim Weltgedenktag an verstorbene Kinder erlebt. Der Austausch mit den Eltern, die ihr mit viel Offenheit begegnet seien, habe sie tief berührt. Für diesen Austausch sei sie sehr dankbar. „Natürlich hatte auch die Trauer viel Raum.“ Aber sie habe auch erlebt, so Juliane Schulze, dass Väter und Mütter trotz des unsagbaren Verlustes ihr Leben leben und nicht verzweifeln, „sondern das Beste daraus machen“.