„Muss nicht so bleiben, wie es ist“: Kirchensprecher reagieren auf Kritik an der Kirchensteuer

Von: Florian Adolph

Noch befindet sich die Kirche (Foto aus Barrien) in der Mitte der Gesellschaft. Doch die Mitgliederzahlen sinken. Ist das Kooperationsmodell von Staat und Kirche mit der Kirchensteuer noch das richtige? © Jantje Ehlers

Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchen im Landkreis Diepholz kommentieren die Umfrage, nach der 74 Prozent der Bevölkerung die Kirchensteuer für überholt hält.

Landkreis Diepholz – Rund drei Viertel (74 Prozent) der Deutschen halten die Kirchensteuer nicht mehr für zeitgemäß, heißt es in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov (wir berichteten). Aber wie sehen das die katholischen und evangelischen Kirchengemeinschaften im Landkreis Diepholz? Können sie den Standpunkt der 74 Prozent nachvollziehen – oder ihm sogar zustimmen? Es gibt immerhin Alternativen zur Kirchsteuer. In anderen Ländern ist sie staats- oder spendenfinanziert.

Ende der Kirchensteuer? Eine alternative Finanzierung ist möglich

Peter Grunwaldt von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Emmaus, als Pfarrer zuständig für den nördlichen Teil des Landkreises Diepholz, ist nicht verwundert über das Ergebnis der Umfrage. Er weiß, dass sich die Kirche in anderen Ländern auch ohne Kirchensteuer finanziert. So berichtet er von einem Gotteshaus in Frankreich, wo eine Spenden-Tabelle aushing: „Heiraten kostet Summe X, die Beerdigung kostet Summe Y“, stand darauf. Das deutsche System sei vergleichsweise unabhängiger, sagt Grunwaldt. Jede Finanzierungsform habe eben Vor- und Nachteile.

Peter Grunwaldt © Grunwaldt

„Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Man müsste nur gut überlegen und diskutieren“, sagt Grunwaldt. Es sei ein kompliziertes Gefüge, wenn es geändert werden soll, müsse detailliert angeguckt werden, was gemacht wird und welche Folgen dies hätte. „Was auf den ersten Blick einfach scheint, hat öfters Auswirkungen an Stellen, wo man es nicht erwartet“, so der Pfarrer.

Die Kirchensteuer bezahlt soziale Einrichtungen

Marc-Tell Schimke vom evangelischen Kirchenamt Sulingen sieht in der Kirchensteuer immer noch die effektivste Methode der Finanzierung. Er sagt auch: „Viele Menschen nehmen nicht wahr, wofür wir das Geld verwenden.“ Damit meint er vor allem die sozialen Einrichtungen der Kirche wie Seelsorge, Suchtberatung, Kindergärten, Sozialarbeit, Seniorenarbeit und mehr.

Das katholische Bistum Osnabrück, welches fast den ganzen Landkreis Diepholz umfasst, weist durch den stellvertretenden Pressesprecher Thomas Arzner darauf hin: „Die Einnahmen aus der Kirchensteuer fließen zu einem großen Teil in soziale Aufgaben, und von ihnen profitieren auch Menschen, die nicht konfessionell oder religiös gebunden sind.“

Der evangelische Pastor Dr. Christian Kopp drückt es so aus: „Bei Seniorengruppen oder Schwangerschaftsberatung fragt am Eingang niemand: Sind Sie Kirchenmitglied? Die Kirchensteuer ermöglicht es, das Angebot für alle Menschen bereitzustellen, auch solche, die nicht in der Kirche sind.“

Christian Kopp © Ehlers

Marc-Tell Schimke erwartet, dass durch das Fehlen der Kirchensteuer viele Angebote wegfallen und einige, wie kirchliche Kindergärten, zumindest teurer würden. Er fügt hinzu: „Die Mitarbeitenden der Kirchen vom Raumpfleger bis zum Pastor müssen bezahlt werden.“ Er und Pastor Kopp erwähnen die Ehrenamtlichen, die zwar kostenlos arbeiten, deren Räume und Material aber bezahlt werden müssen.

Der Staat profitiert von der Kirchensteuer

Einige der Kirchenvertreter weisen auch darauf hin, dass der Staat von der Steuer profitiere. Er behält von der Gesamtsumme um die vier Prozent als Aufwandsentschädigung ein.

Es gäbe diverse andere Möglichkeiten der Finanzierung, es habe sich aber bewährt, dass der Staat die Steuer erhebt, so Pastor Kopp. Die Kirche könnte vielleicht die Aufwandsentschädigung sparen, müsste das Geld dann aber in eigene Stellen investieren, um eine Mitgliedergebühr einzuziehen.

Und was sagt die Politik? „Ich spreche mich für das Kooperationsmodell zwischen Kirche und Staat aus“, sagt Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig (CDU). Die Steuer sei wichtig, damit die Kirchen handlungsfähig bleiben und langfristig planen können. „Außerdem bleiben sie so unabhängig von Spenden und Einflussnahme.“

Daneben greift er Schimkes Argument auf und hebt hervor, dass die Kirchen hierzulande „der zweitgrößte Arbeitgeber sind“. Auch das Bistum Osnabrück betont die vielen Arbeitsplätze, die durch die Kirchensteuer finanziert werden. Peggy Schierenbeck (SPD) stand für eine Stellungnahme kurzfristig nicht zur Verfügung.