Kirchenkreis kauft Tafel-Gebäude

Syke – Der Kirchenkreis Syke-Hoya hat das Gebäude der Syker Tafel am Feuerwehrturm vom Landkreis Diepholz gekauft. Den Vertrag unterzeichneten Landrat Cord Bockhop und Superintendent Jörn-Michael Schröder. Sie setzten damit die Beschlüsse um, die die Parlamente des Landkreises und des Kirchenkreises bereits Ende 2019 getroffen hatten (wir berichteten).

„Wir freuen uns, dass die Arbeit der Tafel durch den Verkauf nun weitergeführt werden kann“, so Bockhop in einer Pressemitteilung. Und Schröder ergänzt darin: „Durch den Kauf haben wir jetzt für die Tafelarbeit vor allem erst einmal Zeit gewonnen.“ Die Arbeit zur langfristigen Sicherung des Standorts habe erst begonnen. „Das Gebäude ist in einem schlechten Zustand. Eine Sanierung würde einige hunderttausend Euro erfordern. Das können wir allein nicht stemmen. Wir müssen daher schauen, welche Möglichkeiten der Förderung durch Drittmittel es gibt und wie wir mit den beteiligten Kommunen zu einem Konzept kommen, das die Tafelarbeit in Syke langfristig sicherstellt“, so Schröder weiter.

Das Gebäude stammt aus den 1950er Jahren. Es dient als Ausgabestelle für die Syker Tafelkunden und als Lager für die Ausgabestellen in Weyhe und Bruchhausen-Vilsen.