Kirche auf zwanglos

Bereiten gemeinsam die Lange Nacht der Kirchen am 30. August in Syke Barrien und Heiligenfelde vor: Claudia Suffner, Birgit Fellermann, Michael Wagner, Christa Carstens und Katja Hermsmeyer (von links). Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Michael Walter. Wann kann man eine Veranstaltung als „etabliert“ bezeichnen? Ein Kriterium dafür könnte sein: Wenn die Veranstalter selber nicht mehr wissen, wie lange es sie eigentlich schon gibt. Legt man diesen Maßstab an, sind auch die „Farben der Nacht“ eine etablierte Veranstaltung. So heißt die Lange Nacht der Kirchen in Syke.

„Das wievielte Mal ist das jetzt eigentlich?“, fragt Pastorin Katja Hermsmeyer in die Runde. Und ihre Mitstreiter blicken einigermaßen ratlos zurück. Das vierte Mal? Das fünfte? „Auf jeden Fall gab es das schon vor 2009“, sagt Claudia Suffner von der katholischen St.-Paulus-Gemeinde. Genauer lässt sich die Frage an diesem Tag auch nicht mehr beantworten.

Egal! – Das Programm für die nächste Lange Nacht steht. Termin ist Freitag, 30. August, von 19.15 bis 22.15 Uhr. Forum sind die drei evangelischen Kirchen in Barrien, Syke und Heiligenfelde sowie die katholische Kirche in Syke.

„Es geht darum, Kirche anders zu erfahren, abseits der Gottesdienste“, erklärt Katja Hermsmeyer. Es gibt Musik und Lesungen. Geistliche Inhalte, die wir in einem kreativen, offenen Rahmen vermitteln wollen.“

Dieser Rahmen besteht aus drei Programmblöcken an vier Orten. Macht also zwölf einzelne Veranstaltungen, die man besuchen könnte. Und aus denen stellt sich jeder sein eigenes Programm selbst zusammen. Damit die Zeit zum Wechseln von einem Ort zum anderen reicht, gibt es zwischen zwei Programmblöcken jeweils eine halbe Stunde Pause. Wer die nicht zum Orstwechsel nutzt, kann ein bisschen was essen und trinken und sich mit den anderen Besuchern unterhalten. Oder auch ganz einfach für sich nochmal sacken lassen, was er gerade zuvor erlebt hat.

In Barrien geht es mit einem „Blumenstrauß aus Tönen“ los, den der Landfrauenchor überreicht. Eine echte Premiere. „Die Landfrauen proben zwar bei uns im Gemeindehaus, sind aber noch nie in der Kirche aufgetreten“, erzählt Christa Carstens vom Kirchenvorstand. Im zweiten Block sorgt Juraj Sivulka für literarische Begegnungen mit Goethe, Schiller, Fontane und Storm. Tim Luis Kloth begleitet diese Lesung an der Orgel und bestreitet anschließend den dritten Programmblock selbst: Er spielt Filmmusik auf der Orgel.

Filmmusik gibt es auch in der Christuskirche in Syke: vom Posaunenchor. Anschließend wird die Kirche zum „Raum der Stille“. Der dritte Block heißt „Blick- und Hörwinkel bei Mondschein“. Treffpunkt dafür ist die Friedhofskapelle. Birgit Fellermann und ihr Team wandern über den Friedhof und tragen ausgesuchte Texte vor.

In Heiligenfelde dominiert Musik: Tatyana Rishkova (klassische Gitarre), Dominik Wolters (Songs zum Mitsingen) und der Gospelchor Living Voices in Kooperation mit dem Duo Tito und sein Holzbein gestalten den Abend.

In der katholischen St.-Paulus-Kirche singt der Chor des Gymnasiums. Dem schließt sich eine Taizé-Andacht an. „Das sind ganz innige Andachten, weil sie einen so erden“, erklärt Katja Hermsmeyer. „Man wird da hineingezogen wie in einen Sog.“ Und im dritten Block geht es um das Buch Tobit, das zu den Apokryphen zählt.

„Die Lange Nacht der Kirchen ist ein bewusst niederschwelliges Angebot“, sagt Katja Hermsmeyer. „Menschen begegnen sich zwanglos. Nicht jeder ist vertraut mit religiösen Inhalten. Auf manche wirken sie vielleicht sogar abschreckend. Trotzdem sind wir Kirche.“ Unter der Oberfläche strotze das Programm nur so vor religiösen Inhalten. „Sie werden nur nicht so ausdrücklich angesprochen. Das ist ein Spagat.“