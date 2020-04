Kindergärten: Weiterhin nur Notbetreuung

Syke – Auch nach dem Ende der Osterferien bleiben die Kindergärten weiterhin geschlossen. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung noch einmal ausdrücklich hin. „Es gibt bis aus Weiteres lediglich eine Notbetreuung“, unterstreicht Erster Stadtrat Thomas Kuchem.

Für diese Notbetreuung gelten extrem enge Obergrenzen. Im Kindergartenbereich liegt sie bei maximal fünf Kindern, im Krippenbereich sogar bei maximal nur drei Kindern. Pro Einrichtung! Nicht pro Gruppe.

„In der einen oder anderen Kita sind diese Obergrenzen schon erreicht“, so Kuchem. Das heißt: Werden dort weitere Kinder für eine Notbetreuung angemeldet, müssten sie in einem anderen Kindergarten betreut werden. In welchem, bestimmt dann die Stadtverwaltung. Kuchem: „Das Rathaus entscheidet über die Platzvergabe, nicht die jeweilige Kita selbst.“

Das gilt in dieser Form für alle Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft. Bei Kitas in Fremdträgerschaft müssen sich die Eltern an den jeweiligen Träger wenden (DRK, Kirche, Lebenshilfe oder Elternvereine). mwa

Ansprechpartnerin bei der Stadt Syke

Renate Reimers

04242 / 164-206