Kennzeichen SY: In vier Tagen 343 Schilderpaare vergeben

Syke - Nach dem furiosen Start der Online-Reservierung des SY-Kennzeichens ist die Nachfrage spürbar abgeflacht. Landrat Cord Bockhop berichtete am Freitag von etwa 3.000 Bürgern, die SY, das einstige Kennzeichen des Landkreises Grafschaft Hoya, in einer Woche geordert haben – darunter auch die Sykerin Ilka Timke-Ehlers (Foto).

Die ersten Schilderpaare waren Montag bereits um 6 Uhr gedruckt worden, so der Landrat – bisher 51 mal SY-KE, aber nur 26 mal SY-LT. 57 Bürger hatten ihr Fahrzeug am Montag umkennzeichnen lassen, also die DH-Schilder gegen SY austauschen lassen. Bei den Neuzulassungen entschieden sich an besagtem Tag 96 für das SY-Kennzeichen.

Am Dienstag registrierten die Mitarbeiter in den Kfz-Zulassungsstellen 124 SY-Zulassungen – darunter 82 Umkennzeichnungen. Am Mittwoch waren es 60 (38 Umkennzeichnungen) und am Donnerstag 63 (32).

Der Landrat dankte den Mitarbeitern in den Zulassungsstellen für ihr Engagement – insbesondere denjenigen, die ihren Urlaub eigens wegen der Wiedereinführung des SY-Kennzeichens verschoben hatten. Bis zum Donnerstag waren 343 SY-Schilderpaare gedruckt, aber 2.816 Kennzeichen reserviert worden.

sdl