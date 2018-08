Grundsteinlegung von Wohnhaus an der Bassumer Straße

Keine bösen Geister in Syke

+ © Ehlers Bei der Grundsteinlegung zeigen alle Beteiligten sich zuversichtlich. Gabriele Beständig (v.l.), Heide Hahn, Jens Meyer, Ralf Borchers und Karl Otto Friesen. © Ehlers

Syke - Von Janna Silinger. Eigentlich sollen bei der Grundsteinlegung eines Hauses die bösen Geister vertrieben werden. Doch in Syke, da ist sich Heide Hahn von der Firma Heidebau sicher, gibt es keine bösen Geister. Sie zeigt sich in ihrer kurzen Ansprache bei der Veranstaltung am Mittwoch auf dem Gelände an der Bassumer Straße 17 optimistisch.