Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz in Syke: Keine Angst vor Schwarzmalerei

Zehn Jahre war Burkhard Balz (CDU) Europa-Abgeordneter für den Landkreis Diepholz und ist heute Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Vor rund 60 Firmeninhabern, Bänkern und Politikern lässt der Währungshüter am Mittwochabend in der Kreissparkasse Syke keinen Zweifel: Balz sieht dem Brexit gefasst entgegen – und rät deutschen Unternehmern dazu, keine Angst vor Schwarzmalerei zu haben.

Syke – Von Anke Seidel. „Notizen eines Notenbankers“ hat die Wirtschaftsförderung des Landkreises Diepholz diesen Abend überschrieben, in dem es um die Herausforderungen in Europa geht. Burkhard Balz, der zehn Jahre im Europa-Parlament gewirkt hat, nimmt sie ernst, aber zuversichtlich in den Blick. „In dieser Woche bin ich der oberste Bankenaufseher Deutschlands“, stellt er sich am Mittwochabend vor – und begründet das mit den Vertretungsregeln im Vorstand der Deutschen Bundesbank.

Als Gastgeber hat Sparkassendirektor Günter Günnemann zuvor keinen Zweifel daran gelassen, dass Balz als EU-Abgeordneter „einer der Wenigen war, den unsere Branche sehr gebraucht hat“. Landrat Cord Bockhop stellt klar, dass es zum vertraglich gestalteten Europa keine Alternative gibt – und setzt auf „Stabilität und Verlässlichkeit statt Unruhe und Unsicherheit“. Zu einem gedanklichen Ausflug ins beschauliche Schengen – Vertragsschauplatz für die Abschaffung der Grenzen in Europa – lädt Gerd Thiel, Vorsitzender der Kreis-Europa-Union, ein.

Angesichts von 10.000 Unternehmern im Landkreis Diepholz ist die Zahl von rund 60 Zuhörern im Saal überschaubar. Aber Sven Mörker, stellvertretender Fachdienstleiter der Wirtschaftsförderung, ist trotzdem zufrieden – in dem Wissen, dass der Brexit eben ein unbeliebtes Thema ist.

„Keine Angst vor Schwarzmalerei“ lautet die Botschaft von Balz: „Die Bundesbank geht nicht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in die Rezession rutscht.“ Denn die Arbeitslosigkeit in Deutschland liege auf einem historischen Tiefstand: „Wir haben 45 Millionen Beschäftigte und die Löhne steigen zurzeit kräftig.“

Balz betont die elementare Bedeutung eines geordneten Brexits und wirbt dafür, die Zeit bis zum Ausstieg Großbritanniens gut zu nutzen. Die deutsche Wirtschaft sieht er gut vorbereitet: „In den deutschen Kreditinstituten sind die Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen.“ Das gelte auch für den Zahlungsverkehr in Europa. Aber genau den werde die Digitalisierung tiefgreifend verändern, warnt Balz. Weil Google, Amazon, Facebook und Apple immer mehr in die traditionellen Bereiche der klassischen Banken und Sparkassen eindringen, würden letztere als Anbieter des Zahlungsverkehrs austauschbar und unter Druck geraten.

Sie sollten die Chance nutzen, rät der Notenbanker, die internationalen Riesen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen – mittels einer starken Marke mit klarem Kundennutzen. Das Pfund, mit dem regionale Geldinstitute wuchern könnten, sei der verantwortungsvolle Umgang mit Kundendaten.

Die – ungeliebte – Bankenregulierung ist für Balz aber notwendig. Denn: „Strauchelnde Staaten und wankende Banken können sich gegenseitig in die Tiefe ziehen.“ Balz erinnert an europäische Staaten, die hohe Bestände an Staatsanleihen und Krediten haben. Sein Credo lautet deshalb: „Risko-Abbau vor Risiko-Teilung.“ Denn ein effektives, stabiles Finanzsystem sei unverzichtbar für eine krisenfeste Währungsunion.

Die Zuhörer applaudieren. Aber die anschließende Diskussion spiegelt Sorgen. Ein Politiker bemerkt, dass nur 19 der 28 EU-Mitgliedsstaaten in der Währungsunion sind. „Aber es gibt hoffnungsvolle Kandidaten“, signalisiert Balz Besserung. Doch welche Länder den Euro einführen wollen, will er öffentlich nicht sagen – bietet dem Politiker aber ein „Vier-Augen-Gespräch“ an. Ein Unternehmer aus Stuhr kritisiert die Schlichtheit des Brexit-Referendums in Großbritannien: „Einfache Mehrheiten sind ja schon in einer Familie heute so und morgen so. Man kann doch nicht aus einer Laune heraus entscheiden!“

Dass die EU klare Kriterien für so wichtige Entscheidungen festlegt, lehnt Balz ab: „Ich würde dringend davor warnen. Das würde als Einmischung in nationale Angelegenheiten empfunden.“

Kommentar: Nur unter vier Augen - das geht gar nicht

Von Anke Seidel.

Notenbanker Burkhard Balz hat einen guten Ruf im Landkreis Diepholz, weil er sich als Europa-Abgeordneter für die Belange der Kreissparkassen und Genossenschaftsbanken eingesetzt hat. Dass er in seiner neuen Funktion als Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank über Fachwissen verfügt, haben ihm seine Zuhörer in der Kreissparkasse Syke durch ihren Beifall bescheinigt.

Aber sie haben auch miterleben müssen, dass Balz bestimmte Fakten – wie die Namen interessierter Beitrittsländer zur Währungsunion – einem Politiker nur unter vier Augen nennen will, aber nicht öffentlich und allen. Das geht gar nicht.

Finanzentwicklungen in Deutschland und Europa sind ein absolut sensibler Bereich. Deshalb muss ein Währungshüter wie Balz klare, unmissverständliche Aussagen treffen. Entweder öffentlich – oder gar nicht. Den Eindruck einer Zwei-Klassen-Informationspolitik zu erwecken, kann sich ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank nicht leisten.