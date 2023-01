Schreckensszenario Stromausfall: Auf den Notfall vorbereitet

Von: Anke Seidel

Bernhard Schubert, Geschäftsführer des Kinderheims Kleine Strolche, hat für den Notfall vorgesorgt. © Seidel

Es ist ein Schreckensszenario, und im Notfall gibt es kein Entkommen.

Landkreis Diepholz – Wenn der Strom ausfällt, werden Menschen von einer Welt in die andere katapultiert: Die Türen des Supermarktes funktionieren nicht; es gibt kein Licht, Handys können nicht mehr aufgeladen werden und Tierfütterungs- sowie Melkanlagen in Großställen funktionieren nicht mehr.

Das sind nur wenige Beispiele für die fatalen Folgen eines Stromausfalls.

Bernhard Schubert, Geschäftsführer des Kinderheims Kleine Strolche, hat sich intensiv mit diesem Super-Gau befasst – und einen „Notfall- und Krisenvorsorgeplan für stationäre Einrichtungen“ für die Praxis entworfen. Das Ergebnis ist ein umfassendes Informationspaket mit Handbuch und Videofilmen, das online erhältlich ist. „Das Handbuch kann man sich ausdrucken“, erklärt Bernhard Schubert, der bei der Erarbeitung des Info-Paketes eng mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammen gearbeitet hat.

Angst, in die verschwörungstheoretische Ecke gestellt zu werden

Ob Kinder- oder Seniorenheime oder Pflegeeinrichtungen: Kaum eine Einrichtung habe sich auf Stromausfall und Blackout vorbereitet, glaubt Bernhard Schubert. „Das ist ein schambehaftetes Thema“, ist sein Eindruck. „Viele wissen, dass sie sich vorbereiten müssen. Aber sie tun es nicht – aus Angst, in die verschwörungstheoretische Ecke gestellt zu werden.“ Dabei sei die Gefahr eines Stromausfalls ganz real.

Bernhard Schubert, der sich bereits seit 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt, blickt auf den 12. Dezember zurück: „Da wäre es fast zu einem Brownout gekommen.“ Will heißen: Zu einer gezielten Stromabschaltung, weil alle Kraftwerke am Limit waren. Der Grund: Produktionsausfälle bei Fotovoltaik und Windkraft: witterungsbedingte Schattenseiten der erneuerbaren Energien.

Bernhard Schubert ist sicher, dass viele Verantwortliche in stationären Einrichtungen die realen Folgen eines Stromausfalls nicht genau im Blick haben: „Es reicht nicht, wenn wir Lebensmittel und Ersatzleuchtmittel haben. Es ist doch die Frage: Womit heizen wir? Wie kochen wir? Wie kommunizieren wir? Wo bekommen wir Wasser her?“ Bei einem längerfristigen Stromausfall würden auch die Pumpen in den Wasserleitungen nicht mehr funktionieren – ebenso wenig wie die in Abwasserleitungen.

Vorbereitet auf den Notfall Landkreis, Kreisfeuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) arbeiten im Katastrophenschutz zusammen – und sind auf einen Blackout vorbereitet. Für diesen schlimmsten aller Fälle sei in den vergangenen zehn Monaten erheblich aufgerüstet worden, so Kreisbrandmeister Michael Wessels. Die Bürgermeister der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis seien geschult und die Kommunikation zwischen dem Innenministerium, dem Landkreis als unterer Katastrophenschutzbehörde und den Kommunen funktioniere. Alle Informationen würden sofort weitergegeben. „Für eine Gasmangellage und einen größeren Stromausfall sind wir gut aufgestellt“, bestätigt Klaus Speckmann, Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bevölkerungsschutz, auf Anfrage. Der Katastrophenschutzstab des Landkreises habe diese Szenarien geübt. Die praktischen Abläufe in solchen Fällen sind also erprobt.

Das DRK ist nicht nur im Rahmen des Katastrophenschutzes eingebunden, sondern hat auch für die eigenen Einrichtungen Vorsorge getroffen. Für die drei Pflegeheime und die beiden Zentralküchen gebe es konkrete Einsatzpläne, so DRK-Geschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller – zum einen für einen Blackout, zum anderen für eine notwendige Stromabschaltung (Brownout). „Dann würden wir aber sehr, sehr spät vom Netz genommen“, so Ulrike Hirth-Schiller. Denn Rettungswachen, Pflegeheime und Zentralküchen des DRK hätten existenzielle Bedeutung für die Versorgungssicherheit: „Wir sind vorbereitet – ob gut, wird sich im Ernstfall zeigen.“Fest stehe aber schon jetzt: „Was wir im Ernstfall brauchen, sind Menschen. Helfende Hände!“

„In unserer Einrichtung in Asendorf haben wir Vorsorge getroffen, dass die sanitären Anlagen bei einem Stromausfall funktionieren“, so der Geschäftsführer. Notstromaggregate und mobile Fotovoltaik-Anlagen liefern im Ernstfall die Energie, die vor allem für Babys mit medizinischem Behandlungsbedarf existenziell ist.

Die großen Standorte des Kinderheims sind mittlerweile mit Satellitentelefonen ausgestattet, um im Notfall kommunizieren zu können. Selbstverständlich sind auch Vorräte an Treibstoff, lange haltbaren Lebensmitteln und anderen unverzichtbaren Dingen angelegt: „Wir kochen dann aus der Bevorratung.“ Ein Speiseplan für sieben Tage und fünf Mahlzeiten pro Tag für je zehn Personen gehört zum Notfall-Konzept.

Anleitung für das Notfall- und Krisenmanagement

Jedes Haus des Kinderheims habe eine spezifische Anleitung für das Notfall- und Krisenmanagement: „Was ist in meinem Haus? Auf welche Hilfsmittel kann ich zurückgreifen?“ Außerdem müsse sich jeder Mitarbeiter mit dem Thema beschäftigen: „Wir trainieren das einmal im Jahr.“ Ganz bewusst hat der Geschäftsführer alle Mitarbeiter dazu befragt, ob sie bei Stromausfall zur Arbeit kommen könnten. 25 von 90 Mitarbeitern hätten da verneint. Zu versorgen sind im Kinderheim rund 70 Kinder allein im Alter von 0 bis sechs Jahren. Von jungen Müttern und Jugendlichen ganz zu schweigen.

Nach seinen Recherchen über den Energiebedarf in der Infrastruktur ist Bernhard Schubert fest überzeugt, dass bei einem längerfristigen Stromausfall das Chaos ausbricht. „Wer davon ausgeht, dass THW und Feuerwehr alles lösen werden, der wird feststellen müssen, dass dies nicht geschieht.“ Weil die Zahl der betroffenen Menschen zu der aller ehrenamtlichen Hilfskräfte in keinem Verhältnis stehen würde.

„Wenn die Behörden keine Satellitentelefone haben, können sie untereinander nicht mehr kommunizieren“, weist der Kinderheim-Geschäftsführer auf einen weiteren fatalen Punkt hin – und stellt für seine Einrichtung fest: „Wir sind vorbereitet.“ In der Hoffnung, diese Vorsorge für den schlimmsten Fall der Fälle nicht nutzen zu müssen. „Das ist wie eine Art Versicherung“, sagt er.

„Naturkatastrophen, Terrorangriffe, Sabotage...“

Deshalb hat er seine Strategie bewusst zu einem Notfall- und Krisenplan für alle Einrichtungen ausgebaut, die Verantwortung für stationär untergebrachte Menschen tragen. Bernhard Schubert wünscht sich, dass sich im Sinne dieser Menschen mehr Verantwortliche mit dem Thema befassen. Dass Politiker immer wieder beruhigen statt aufklären, kann der Geschäftsführer nicht nachvollziehen. Das ist für ihn eine „unverantwortliche Sorglosigkeit“.

Genau die würde eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema sowie eine gebotene Vorsorge verhindern. Denn für einen Stromausfall könnte es viele Gründe geben: „Naturkatastrophen, Terrorangriffe, Sabotage...“

Das Info-Paket

Das digitale, druckbare Handbuch sowie Filme zu den verschiedenen Aspekten des Notfall- und Krisenvorsorgeplans sind zum Preis von 319 Euro über die Internetseite des Kinderheims Kleine Strolche erhältlich: https://elopage.com/s/kleinestrolche