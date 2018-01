Mäster im Landkreis klagen: Kein Schwein mit dem Schwein

„Das haben wir zur grünen Woche aber schon oft gehabt“, blickt Hartje auf die Saison sowie auf das Agrar-Großereignis in Berlin – und legt das neue Heft „Landwirtschaft in der Region/Diepholz Nienburg“ vor, das eine Fülle von Fakten über die Lage der Landwirtschaft bietet.

Daraus geht hervor, dass im Landkreis Diepholz 505 Landwirte Schweine halten – 461 haben Mastbetriebe. Sage und schreibe 342 711 Schweine mit mehr als 20 Kilogramm Gewicht mästen sie in ihren Ställen. Im Schnitt sind es 743 pro Betrieb.

In nur einem Jahrzehnt hat sich die Zahl der Schweinehalter damit mehr als halbiert, denn 2007 hatte die Landwirtschaftskammer noch 1.100 Schweinehalter im Landkreis Diepholz registriert. Davon waren 550 Mäster, die im Schnitt 950 Tiere in ihren Ställen fütterten.

+ Wilken Hartje © Seidel

Für Nachschub an Mastferkeln sorgen die Zuchtschweinehalter – aktuell 124 im Landkreis Diepholz, weniger als ein Viertel als vor zehn Jahren. Damals waren es 550 Betriebe mit 40.619 Zuchtsauen. Heute sind es 24.886. Immer weniger Zuchtbetriebe halten immer mehr Sauen für die Ferkelerzeugung. Standen vor zehn Jahren im Schnitt 74 Sauen in einem Betrieb, so sind es heute 201 – fast dreimal so viele.